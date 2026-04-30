興大辦「國有器官」放映會收恐嚇信 活動逾500人參與支持

興大「國有器官」放映會雖有恐嚇陰霾仍吸500人參與順利舉行。（主辦單位提供）

中興大學25日有教職員工社團舉辦「國有器官」電影放映暨座談會，遭恐嚇信會放置爆裂物，校方報警並加強維安，並向全校發公開信提醒師生注意校園安全，結果活動仍吸500人參與；擔任活動與談人台中市議員黃守達指出，台灣是自由民主法治國家，已知該電影放映被恐嚇非單一事件，突顯「外部干擾」問題。

台中市警局第三分局指出，接獲校方通報接獲email恐嚇信，經查係來自境外IP，活動當天也派同仁前往維護活動順利舉辦，並無發生異狀，活動也順利結束。

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中興大學教職員工社團舉辦「國有器官」電影放映暨映後座談會，邀學者明居正、法醫高大成及議員黃守達等人參與，校方卻接獲恐嚇信，要求停辦該放映會，否則會有「爆裂物」，校方指出，據了解成大舉辦類似活也面臨恐嚇，校方不敢大意啟動校安機制，並通報轄區第三分局正義派出所與教育部校安中心，並由駐警隊及校安中心進行大範圍校區清查，另對全校發公開信，說明事件並提醒師生注意校園異樣。

校方指出，主辦社團決定續辦活動，校方除尊重社團決定外，活動當日強化會場檢查、動線規劃，另有駐警隊與校安人員及警力協助，活動順利舉行。

黃守達指出，當天主辦單位在活動開始時就告知到場參與民眾有活動被恐嚇的情況，結果活動仍吸引500人到場；據了解，類似放映會都有收到恐嚇情況，台灣是民主自由法治的國家，人民有言論自由，竟還會發生類似事件 令人匪夷所思，電影「國有器官」是對中國大量活摘器官的深沉控訴，也突顯「外部力量」企圖干擾。

興大「國有器官」放映會順利舉行。（主辦單位提供）

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