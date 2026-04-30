花蓮光復3鄉防災撤離演練 季連成：兵推要有行動準據

季連成今天搭火車抵達花蓮光復鄉參加演練，指出縣府的兵推只透過演練腳本，略有不夠。（記者花孟璟攝）

去年0923馬太鞍溪堰塞湖在光復鄉、鳳林都造成嚴重災情，11月鳳凰颱風更在萬榮明利村發生二次災害，花蓮縣府今天舉辦光復、鳳林及萬榮鄉3鄉鎮的防災演練，上午兵推、下午實兵演練，結合警局、消防、水保署、河川分署、國軍單位共同舉行，季連成指出，縣府兵推不該只有演腳本，應以行動準據為核心，並在下午實兵演練驗證可行性。

上午的紙上兵推在台糖花蓮糖廠舉行，行政院政務委員季連成擔任指導官，模擬情境是輕度颱風薔薇襲台轉中颱在花蓮豐濱鄉登陸，馬太鞍溪上游更因豪雨崩塌形成滿水量約50萬公噸的新堰塞湖，評估有潰決風險，3鄉鎮公所及中央單位演練模擬民眾及車輛逗留災區，居民疏散及避難收容、電力搶修、馬太鞍溪鋼便橋封橋後交通分流等19個科目。

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兵推現場中央也派15名觀察員。季連成表示，中央預計5月12日辦理全國汛期防災演練，他肯定花蓮縣今年提前進行，但他也指出，兵推不該只是演出套用腳本，應以實際行動準據為核心，今現場只有一個鄉鎮提到消防署EMIC系統，造成提不出保全戶等相關數據，因為行動準據應該與EMIC系統結合，確保行動進度及資源調度透明。現場觀察員同樣提到，只有萬榮鄉明確提出保全戶數、籍在人不在人數及須撤離人數，物資整備也是數據模糊不清楚。

季連成也點出問題，包括收容中心物資整備欠缺配套、防災協作中心功能沒有落實，應平日就整合民間志工、防災士進入協作中心，並建立跨鄉鎮支援體系；收容中心可以從政府單向送便當，改為推動民眾自我管理，讓年輕有能力的被收容者共同分攤管理責任。

此外，去年林保署在警戒區畫設時，兩次發布的警戒區範圍差太多，第一次需撤一千人、第二次八千人，差距過大引起地方政府抱怨，對此季連成也要求林保處務必參數精確，謹慎劃設警戒範圍。

有觀察員提到，災區訊息如何互通傳遞沒有被提及，希望防災協作中心的運作納入部落協作組、在地情資組，民間NGO人力物資除了慈濟還有門諾、展望會、芥菜種會可以加入；也有觀察員建議，在發布黃色、紅色警戒實施強制撤離時，也可結合行動通訊系統抓出仍留在災區的手機訊號，以作為確實撤離參考。

上午馬太鞍堰塞湖兵推，模擬颱風將侵襲東部。（記者花孟璟攝）

花蓮縣府今天上午舉辦的馬太鞍堰塞湖撤離兵推，由季連成擔任指導官。（記者花孟璟攝）

花蓮縣長徐榛蔚參加上午在糖廠舉辦的馬太鞍堰塞湖撤離兵推。（記者花孟璟攝）

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