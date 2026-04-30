打造在地防災模式 屏縣成立37處水患自主防災社區

屏東縣社區走出在地防災模式，九如鄉玉水社區在風災時自主復原。（圖由屏東縣政府提供）

在極端氣候與強降雨日益頻繁，屏東縣政府推動「水患自主防災社區」，讓防災不再只是仰賴工程設施，而是從社區日常開始，建立在地應變能力，全縣現已成立37處水患自主防災社區，依據地理條件與災害經驗，發展出各具特色的防災作法，形成一套貼近在地的防災網絡。

屏東縣府水利處表示，推動水患自主防災社區，「由下而上」強化民眾自助與互助能力，透過組織建立、風險辨識、教育訓練及實兵演練等機制，讓防災從工程治理延伸到社區日常行動，同時導入行動水情APP、在地通報與災害情資平台，整合社區回報與政府監測資訊。

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九如鄉玉水社區在縣府與屏科大輔導下成立防災團隊，現已有36位水利志工分工運作，涵蓋警戒、疏散、引導與收容等任務；「防災不只是災時應變，更是平時的累積。」玉水社區發展協會理事長陳富娟表示，社區志工除一個月巡查2次，進行水溝、河道及環境整理外，志工也定期走入校園防災宣導，並掌握獨居長者與弱勢住戶位置，讓防災準備融入生活日常。

陳富娟指出，凱米颱風期間強降雨造成社區內樹木傾倒與環境受損，但在志工分工協作下，居民迅速投入扶正樹木與清理環境，社區短時間內恢復運作。近年也導入影像監測與水情判讀等方式，以安全為前提掌握狀況後再進行處置，避免貿然外出增加風險。

位於車城鄉保力溪出海口的射寮社區，易受強降雨及潮汐影響，社區發展協會理事長陳鳳德表示，社區在防災體系中主要扮演第一線觀測與通報角色，平時除關注氣象預報外，也會針對出海口周邊、低窪地區及排水系統進行巡查，透過LINE群組與社區幹部保持即時聯繫，一旦發現水位異常、積水或排水不良即迅速回報，提醒居民提前防範準備。

水利處表示，將持續強化社區韌性發展，導入數位防災地圖、跨域合作機制及在地防災志工培力，讓各社區不只具備單一防災能力，而是能在災前整備、災中應變與災後復原中相互支援，打造「不怕水、能自救」的在地防災體系。

屏縣九如鄉玉水社區日常演練。（圖由屏東縣政府提供）

屏東縣社區走出在地防災模式，車城鄉射寮社區在災害擴大前即展開防災行動，降低淹水帶來的影響。（圖由屏東縣政府提供）

屏縣社區走出在地防災模式，縣府設置CCTV即時監控，並導入行動水情APP，即時掌握、主動應對。（圖由屏東縣政府提供）

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