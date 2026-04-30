國產土豆、進口花生加工用途大不同 揭密食品廠原料續用國產土豆關鍵

國產花生7成作為加工，但這些幾乎都是作為土豆麵筋、花生糖、麻辣花生、花生碎巧克力等食品，進口花生則是製作為花生油、花生醬等。（資料照）

國人喜愛俗稱「土豆」的花生，年需求量達6.5萬噸，國內年產量僅4萬到5萬噸，透過進口彌補不足，進口花生則多製作為花生油，國產花生7成會加工為花生糖、花生粉、麻辣花生、土豆麵筋等食品，國內食品廠則因消費者已習慣國產風味，會持續採購國產花生。

隨台美簽訂ART，美國花生將0關稅輸入，部分人士憂衝擊國產花生市場，目前國產花生市占率達75%，農糧署副署長黃昭興表示，目前國內花生年產量約4萬到5萬噸，但總體國內需求量達6.5萬噸，每年需進口補足需求，目前進口的花生中，以印度為最多，阿根廷次之，巴西第3，美國花生進口量僅占總體花生進口量不足1%。

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黃昭興進一步說明，國產花生7成加工，2成鮮食，1成保種，國產花生若作加工，通常是作為花生麵筋、有花生碎粒的巧克力糖果、麻糬或刈包用的花生粉，還有近年受到國人喜愛的麻辣花生等休閒食品，是有整顆花生或者花生碎的食品。

黃昭興表示，許多食品廠指出，因消費者已熟悉產品風味，若貿然改變原料，也會連帶影響味道，「若味道變了，就算原料再便宜，但消費者不願買單，那也沒用，為保持產品穩定，仍用國產花生為原料。」

進口的花生也都是加工用途，黃昭興表示，進口的花生則因含油量高，幾乎都是榨製花生油，或作為花生醬等，這類產品因已經實質轉型，依國際貿易通則，只要經實質轉型，產地可標為台灣，但也會鼓勵業者，若採用的原料是國產花生，可自主標示原料使用國產。

為鞏固國產花生優勢，農業部將推動濕莢交易制度、設立聯合乾燥中心及引導集團契作等措施；嘉義縣東石雜糧生產合作社執行長余仁聖表示，國產花生品質好並且新鮮，認為面對國際農產品挑戰已勢不可擋，認為透過這些措施可有效降低成本，尤其設立乾燥中心可更降低黃麴毒素風險。

農業部也將對「有意願轉作」的花生農，協助輔導轉作甘藷、毛豆，黃昭興表示，會鎖定這兩類作物，是因大部分都是集團栽培契作，集團有代耕工班並高度機械化，這兩項作物的廠商近年也因原料來源不足，就算有日本等國際大訂單也都不敢接，原因就出在這類大訂單都會要求全年穩定供貨，若無法交貨履約，將有相應罰則，評估有相當大轉作空間。

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