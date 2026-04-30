高鐵無線電遭「盜接」告警釀3列車急煞！ 檢方、交通部調查

高鐵公司4月5日清明連假疏運期間，手持無線電遭「盜接」啟動告警，導致當天3班營運列車手動緊急剎車後停駛，列車合計延誤48分。高鐵示意圖。（資料照）

台灣高鐵公司今年4月5日清明連假疏運期間，手持無線電遭「盜接」啟動告警，導致當天3班營運列車手動緊急剎車後停駛，列車合計延誤48分；立委李昆澤今天質詢時表示，高鐵無線電系統已建置19年，且設有7道驗證程序仍被盜接是非常嚴重的事情，應檢視軟硬體及密碼更新，對此，交通部表示，該案是內部問題、外部控制和竊取密碼等都在釐清。

台灣高鐵行控中心4月5日清明連假疏運收假日晚間11點23分，突接獲維修單位某支手持無線電於台中段發布告警，因此使得行駛中的3列車、1列未載客的回送列車緊急停車，後依安全作業SOP完成路線巡檢、確認安全無虞後，於晚間11點43分恢復正常營運，但也導致列車合計延誤48分。

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高鐵公司表示，行控中心第一時間試圖聯繫發訊者，卻未能獲得正確告警原因，且對話過程中該不明人士言詞諸多矛盾，隨即更直接關機規避追究。當下即研判案情並不單純，立即全面清查手持無線電位置，因並未發現有遺失或異常，因此在6日凌晨2時許，先向地方警局報案，隨後通報鐵路警察局與刑事警察局電偵大隊協助偵辦。並鑒於此事攸關社會秩序維護及公共運輸安全，已於4月24日提出告訴，追究行為人法律責任。

立委李昆澤今天在立法院交通委員會質詢時表示，4月初高鐵發生無線電發出告警，造成3班列車停駛，且並非透過高鐵應有的程序及無線電發出的。目前狀況是無線電在嘉義，發的告警訊息在台中，但信號發射源在高雄，初步認定有外部狀況，但其實內部也有問題，高鐵無線電掌握是內部人員所持有，無線電從2007年到現在、19年是否有更換過？

李昆澤指出，高鐵無線電自2007年迄今19年未更換，從當時推出第一代iPhone，到現在iPhone18都要推出了，無線電系統還是當年的，再者，高鐵無線電使用有7道驗證程序，外部很難了解相關狀況，但這7道程序是否變更過密碼或相關程序？據他所知，部分交通單位每3個月就會更新一次密碼。

李昆澤強調，過去破解公家機關無線電，多數是竊聽或干擾，很少發生控制的狀況，交通部必須嚴肅面對這個問題。尤其不僅是高鐵，包括台鐵或捷運等各軌道系統的無線電安全和使用狀況，交通部與鐵道局都要調查，確保軌道系統無線電安全，必要時要更進一步防堵。

交通部長陳世凱表示，當下發生時本來以為是高鐵無線電被竊取，後來發現不是被竊取，於是認為應該是內部訊號被有心人士盜入使用，因此高鐵公司便馬上報警，目前已在調查中，桃園地檢署也正在調查該案。不管是內部的問題，或是外部的控制、竊取相關密碼等，都在釐清。

鐵道局長楊正君表示，高鐵無線電系統雖然是2007年建置，但它屬於鐵路專用的通訊系統，相關設備與密碼驗證機制，高鐵公司都有定期處理，進行檢視及必要的更新，鐵道局也將會向高鐵公司了解，並要求該更新就必須更新。

立委李昆澤今天質詢時表示，高鐵無線電系統已建置19年，且設有7道驗證程序仍被盜接是非常嚴重的事情，應檢視軟硬體及密碼更新，對此，交通部表示，該案是內部問題、外部控制和竊取密碼等都在釐清。（圖擷取自國會頻道）

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