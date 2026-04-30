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    首頁 > 生活

    北市行人分段穿越結合公車月台 將擴大全市15條公車專用道

    2026/04/30 13:23 記者甘孟霖／台北報導
    為改善行人違規穿越情形，台北市交通管制工程處推動「行人分段穿越結合公車月台」設計，利用左轉車輛與行人動線無衝突的時相，額外開放行人通行時間，經試辦成效良好將擴大實施。（資料照，交通局提供）

    為改善行人違規穿越情形，台北市交通管制工程處推動「行人分段穿越結合公車月台」設計，利用左轉車輛與行人動線無衝突的時相，額外開放行人通行時間，經試辦成效良好將擴大實施。（資料照，交通局提供）

    民眾搶搭公車專用道的公車時，常為搶搭而闖紅燈穿越。為提升行人通行效率及安全，並降低違規穿越情形的情形，台北市交通管制工程處推動「行人分段穿越結合公車月台」設計，利用左轉車輛與行人動線無衝突的時相，額外開放行人通行時間，經觀察試辦成效良好無負評，將擴大至全市15條公車專用道推動實施。

    交工處表示，去年8月28日於民生東路3段與敦化北路路口試辦此項設計，利用左轉車輛與行人動線無衝突的時相，額外開放行人通行時間，使行人可分段通過公車專用道並前往候車月台，實施後行人可通行秒數大幅提升33%～64%，提升候車與通行便利與安全。

    交工處指，考量試辦成果良好，交工處規劃擴大至全市15條公車專用道實施，經盤點符合設置條件的路口共計15處，包括中山區6個路口，民權東2段/松江路、承德路2段/民權西路、南京東1段/林森北路、民生東2段/松江路、市民3段/松江路、民權東3段/復興北路；松山區1個路口，敦化北路/長春路；大安區1個路口，信義路4段/安和路1段；中正區3個路口，仁愛路2段/新生南1段、和平東1段/羅斯福2段、杭州南2段/羅斯福2段；信義區1個路口，信義路4段/光復南路；文山區1個路口，羅斯福4段/萬盛街；萬華區2個路口，中華路1段/漢口街1段、中華路1段/開封街一段，預計今年底設置完成。

    交工處提醒，行人分段穿越設計，是將原本穿越距離較長路口，由一次性穿越改為分階段通行，為避免民眾誤判燈號，行人燈都會加掛分段穿越示意牌面，請用路人行經時多加留意並依號誌指示通行。

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