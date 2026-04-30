北市敬老卡7月起換二代卡 使用功能擴大還要等

台北市議會多名議員希望市府比照讓學生喝鮮奶，開放長輩持敬老卡到超商兌換鮮奶。（資料照）

台北市敬老愛心卡今年起可以扣50點抵北市聯合醫院門診掛號費，7月起將點數從480點加碼至600點，同時新申請者將開始換發二代卡，但因北市長者約有70萬人，社會局局長姚淑雯表示，要等換持二代卡的人數達到一定比例後，才會一起開放到超商換牛奶等多元的功能，並應議員要求在兩個月內提出期程規劃。

台北市議會民政委員會今（30）進行局處工作報告，多名議員提案要求敬老愛心卡擴大使用，包括鍾沛君要求將關渡醫院、萬芳醫院，七月一日起也納入扣點範圍；張志豪、陳賢蔚等要求比照「生生喝鮮奶」，可以到超商兌換牛奶、豆漿；張文潔提案納入農會、合作藥局、四大超商、社區大學學費扣抵等。洪婉臻則提到，敬老愛心卡如果沒有辦展延，在公車上就刷不過，連自己儲值的錢都不能用，曾造成長輩被卡在車上。

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姚淑雯表示，七月起新申請敬老愛心卡的65歲長者都會換發二代卡，持一代、一．五代卡的長者會安排陸續換發；目前已經邀一日生活圈的鄰近縣市討論多次，整合需求，會納入預算編列、換發期程規劃討論。由於必須結合證件製卡、發放，需要一點時間評估，時間會長一點。

洪婉臻表示，升級二代卡能升級到什麼程度？可以開放多少功能？秦慧珠認為社會局逐步發放二代敬老愛心卡是「給自己找麻煩」，應該要全面更換、一步到位，增加多元功能，這才是有效率的執行，「一點都不難」。

社會局補充說，一代、一．五代卡的容量都只有1K，要增加功能有困難；二代卡有8.5K，會納入新的功能，但需要期程規劃跟經費籌措，因此計畫等70萬餘長者都換二代卡後，才會開放新功能。

姚淑雯說，不是台北市換完就可以，北市民眾很常跨區活動，因此要與一日生活圈的縣市共同使用；光雙北就有一百多萬張卡，卡公司沒有能量發包。除了換卡、程式碼修正，連公車的刷卡機都要修改，擴大使用時間還要評估，允諾兩個月內先提出期程規劃。

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