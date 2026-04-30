淡江大橋5/2、3慶祝通車活動 警方將採取分段管制、機動放行措施

連接新北市八里、淡水區的淡江大橋預定5月12日通車。（記者黃子暘攝）

連接新北市八里、淡水區的淡江大橋預定5月12日通車，5月2日「星空音樂會」、5月3日「我和大橋在一起」慶祝活動將在漁人碼頭及淡江大橋橋面舉行。新北市府警察局交通警察大隊表示，配合兩日活動型態，將採取分段管制、機動放行措施，重點針對淡水區觀海路、沙崙路、中正路一段及中正路二段51巷；八里區忠孝路、挖子尾街及博物館路等周邊道路進行車流管制與疏導，並於重要路口配置警力及義交加強指揮，視現場情形彈性調整交通措施。

交大指出，活動期間同步規劃接駁及停車配套措施，這次預計規劃接駁車8台，行駛捷運淡水站至微型轉運站路線，去程時間5月2日18點至20點、5月3日13點至18點；回程時間5月2日20點至22點、5月3日18點至20點，採坐滿即發車方式，去程載運至截止時間後，便停止載運民眾前往會場。

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交大說，活動周邊已規劃淡水區漁人碼頭及鄰近停車場；八里區開放八里文化公園旁空地，供民眾停放，並有引導人員引導車流進出與停車。

新北警指出，活動期間，預期吸引大量車潮湧入，建議使用大眾運輸前往，用路人可提前改道行駛外圍道路，避免進入淡水市區核心路段；往淡水方向車流建議改走台2線外環或由台64線轉往八里端進出，離開淡水車流建議避開中正路及沙崙路，改走台2線往紅樹林方向，或銜接台64線往市區；八里端進出車流建議利用台64線進出，減少行經挖子尾街及博物館路。

新北警補充，將持續視現場人車流狀況機動調整交通管制措施，請民眾配合現場警察及工作人員指揮，民眾也可透過QR Code即時查詢活動交通管制、接駁服務及停車場等資訊。

交大說，活動周邊已規劃淡水區漁人碼頭及鄰近停車場；八里區開放八里文化公園旁空地，供民眾停放。（新北市交大提供）

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