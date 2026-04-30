印尼移工來台9年堅守崗位 獲頒新北模範勞工

新北市政府舉行模範勞工與優良公車駕駛及計程車駕駛表揚活動，邀請身障藝人團體「能量天使二重唱」演出。（記者賴筱桐攝）

新北市政府今天舉行模範勞工與優良公車及計程車駕駛表揚活動，其中印尼籍移工艾邊來台9年，從事冷氣設備生產製造，堅守工作崗位，迅速完成主管交付的任務，也協助指導新進移工，獲頒模範勞工，他說：「我很喜歡台灣，我在這裡很快樂！」

活動由能量天使二重唱帶來「布農族 拍手歌」揭開序幕，他們是一組由脊髓損傷者組成的表演團隊，用原住民族的天籟嗓音，唱出歡樂、榮耀的慶典氛圍，與今年「勞動新北 共創榮耀」的主題契合。

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現年33歲、來自印尼的艾邊在台灣三洋公司工作9年，公司楊經理表示，艾邊是一個性格穩定的人，工作專注，也會幫忙帶領新進移工；同事稱讚他配合度高，學習力和適應力強，對於工作盡職盡責，待人誠懇，和同事相處愉快。

艾邊表示，當初他想要來台灣工作的原因，是要賺很多錢，幫爸爸、媽媽分擔家計，雖然中文不太流利，他仍利用假日學習，也會指導新進移工搭乘公車、捷運，協助他們盡快適應生活及工作環境。

另外，三洋公司冰箱廠的謝瑀㚬，任職逾14年，負責冰箱維修整裝，她說，自己的任務就是把舊冰箱整理得跟新的一樣，讓顧客滿意，不被退貨；另一位62歲資深員工盧阿（虫密），高中畢業即入職，從事冷氣生產製造管理，她提到，因為公司薪資和福利穩定，沒想到一做就是42年，未來希望把經驗和技術傳承給新人，提升產品品質。

在台東長大的侯欣蕙是重度聽覺障礙者，在逢興生物科技公司擔任產品包裝員已超過10年。她以手語表示，雖然求職與工作過程中常遇到溝通問題，但樂觀的她不覺得受挫，反而當成激勵自己努力學習的養分。她感謝公司員工對於身心障礙者的指導與包容，很開心在這樣的企業文化中工作，要一直做到退休。

來台9年的印尼籍移工艾邊（右）在台灣三洋公司工作，與同事謝瑀㚬（左）、盧阿（虫密）都獲頒模範勞工表揚。（記者賴筱桐攝）

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