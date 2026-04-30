台灣雇主協會5/2上凱道 交管措施看這裡！

警方公布交管範圍。（記者王冠仁翻攝）

台灣雇主協會為了表達「落實移工履約、費用不轉嫁雇主」等訴求，將於5月2日前往總統府前凱達格蘭大道抗議。對此，轄區中正一分局也在今天公布相關交通管制措施，呼籲民眾行經相關路段要遵守現場員警或義交指揮疏導。

台灣雇主協會指出，這次活動的主題很簡單，就是「台灣優先、照護零空窗、生活經濟不崩盤」，要為台灣雇主與家庭爭取公平制度。

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中正一分局說，這次交管情況如下：

5月2日7時起，凱達格蘭大道（中山南路【不含】至公園路【不含】）北側7線車道，管制車輛通行，僅開放南側3線車道供西往東方向行駛，該管制措施是供主辦單位進場搭建舞台、帳篷等硬體設備及後續集會活動進行，預計至當日15時活動撤場結束，才開放車輛通行，且會視交通狀況提早或延後管制、開放。

警方說，為維護活動交通秩序與安全，將彈性管制集會現場周邊路段，並視現場狀況及人數擴大周邊交通管制範圍；另本次集會活動管制措施亦將隨時提供警察廣播電臺插播路況報導，特別籲請駕駛人隨時收聽路況報導，避開交通管制路段，提前改道行駛，以免增加管制區域周邊道路車流延滯，耽誤行車時間。

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