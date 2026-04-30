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    首頁 > 生活

    宜蘭太平山5/1起全區開園 勞動節3天連假清晨4點開門迎賓

    2026/04/30 12:40 記者江志雄／宜蘭報導
    宜蘭太平山遊樂區5月1日起全區開園。（圖由林保署宜蘭分署提供）

    宜蘭太平山遊樂區5月1日起全區開園。（圖由林保署宜蘭分署提供）

    宜蘭縣太平山國家森林遊樂區聯外山路宜專一線7公里處災後復建工程已經完工，5月1日起全區開園，由於勞動節升格為國定假日，今年勞動節3天連假都在清晨4點開放入園。

    太平山宜專一線7公里處去年4月底因豪雨造成路基嚴重流失，林業及自然保育署宜蘭分署今年3月3日到4月30日再度封路施工，封路期間只開放鳩之澤溫泉區，現在復建工程已告一段落，5月1日起恢復全區開園，太平山莊、蹦蹦車、翠峰湖等景點及遊憩設施重新開放。

    林保署宜蘭分署今天（30日）指出，太平山遊樂區全區開園後，宜專一線7公里路段維持紅綠燈號誌管制，採單線雙向通行，國光專車恢復行駛到太平山莊，假日清晨4點開園，平日6點開放。

    不過，園區部分設施仍在整修，像是茂興懷舊步道主線開放至200公尺處，見晴懷古步道開放至750公尺處，鳩之澤餐廳及家庭湯屋持續施工，相關訊息可上太平山遊樂區官網查詢，網址：http://tps.forest.gov.tw/。

    太平山人氣遊憩設施蹦蹦車，5月1日重新啟動載客。（圖由林保署宜蘭分署提供）

    太平山人氣遊憩設施蹦蹦車，5月1日重新啟動載客。（圖由林保署宜蘭分署提供）

    太平山園區美景。（圖由林保署宜蘭分署提供）

    太平山園區美景。（圖由林保署宜蘭分署提供）

    翠峰湖也是太平山不可錯過的景點。（圖由林保署宜蘭分署提供）

    翠峰湖也是太平山不可錯過的景點。（圖由林保署宜蘭分署提供）

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