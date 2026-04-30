注意 51勞動節連假3天 台南警關子嶺宣導勿酒駕並加強取締

白河警方在勞動節連假前，到餐廳面對面向遊客宣導酒後不開車。（分局提供）

明天起就是5月1日勞動節3天連續假期，台南白河以皮酥肉嫩的甕缸雞、桶仔雞聞名全台，預計將湧入大批遊客。為確保道路交通安全，白河警分局特別在連假前夕，派員前往轄區內各大甕缸雞名店宣導「酒後不開車」，平安好過節，也將在主要幹道安排勤務加強取締酒駕等違規。

白河關子嶺除了熱門的雞籠山、大凍山登山，仙草埔還有桶仔雞一條街的美名，在關子嶺溫泉區也有山產名店，分局除在餐廳顯眼處張貼宣傳文宣，也向遊客進行宣導。

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警方強調，不少遊客在品嘗現烤甕缸雞時，習慣搭配啤酒解膩，或是與親友小酌慶祝，卻往往忽略了酒精代謝需要時間，只要飲酒後絕不碰方向盤，同桌未飲酒的親友並應互相提醒指定駕駛或找代駕。若前晚飲酒過量，隔日早晨酒精可能尚未代謝完畢，仍有酒駕風險。

白河分局表示，勞動節連假3天期間，警方將在通往白河、關子嶺的市道172線、東山175線咖啡公路等主要幹道加強交通稽查、取締酒駕。

關子嶺的土雞城、桶仔雞店出名，遊客和登山客的最愛。（記者楊金城攝）

關子嶺大凍山是熱門的登山路線。（記者楊金城攝）

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