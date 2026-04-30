教育部MATA獎首度採雙年競賽新模式 總獎金135萬

第13屆「MATA獎」首度採雙年競賽新模式，總獎金達135萬元。（記者林曉雲翻攝官方臉書）

教育部推動原住民族影像教育再升級，第13屆「MATA獎」今（30）日正式啟動，首度採行雙年競賽新模式，以「Butaso！努力專注！」為主題，總獎金高達135萬元，鼓勵學生深入理解原住民族歷史與文化，透過影像創作展現多元觀點與族群關懷。

教育部終身司科長李心信表示，MATA獎自2014年開辦以來，已成為國內重要的原住民族主題影音競賽平台。今年為強化作品品質與學生參與深度，競賽改為雙年制，延長徵件期程至明（2027）年6月7日，讓學生有更充足時間進行田野調查與影像製作，提升創作內涵與表現。

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競賽分為「大專校院影音競賽組」與「高級中等學校拍片企劃組」，其中大專組設有劇情片、紀錄片、動畫及今年新增的「新聞專題」4大類別，鼓勵新聞傳播相關科系學生發揮專業，關注原住民族議題；高中組則持續以拍片企劃為主，開放全國學生及非學校型態實驗教育學生參與，並以「原住民族文化關聯性」為主要評選指標，引導學生從族群主體角度思考。

李心信指出，這屆競賽總獎金高達135萬元，大專組各類別首獎12萬元、銀獎6萬元、銅獎4萬元，另設優選獎項；高中組則預計選出15件優選作品，每件頒發1萬元，鼓勵青年學子投入影像創作。

除競賽外，教育部今年5月至6月將同步舉辦原住民族影像培力工作坊，分別於北、中、南、東四區辦理，由專業影像工作者帶領學生進行實務操作與議題討論，強化影像倫理與技術能力。李心信強調，期望透過競賽與培力並行，培養具文化敏感度與影像敘事能力的新世代創作者，持續深化原住民族教育的推動與影響力。

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