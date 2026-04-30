教育部推動安全計畫工作坊 強化大專生心理防護

為強化大專校院學生心理健康支持與自我傷害防治工作，教育部委託台大辦理「安全計畫介入工作坊」。（圖由教育部提供）

為強化大專校院學生心理健康支持與自我傷害防治工作，教育部委託國立台灣大學近日辦理「安全計畫介入工作坊」，透過專業講座、案例示範與實務演練，協助第一線輔導人員掌握安全計畫介入的核心概念與操作方式，提升校園面對高風險學生的辨識與應變能力。

課程由台大教授張書森主講，從理論與實務出發，說明安全計畫是由輔導人員與學生共同擬定的具體行動工具，並強調其在自我傷害防治中的關鍵角色，透過系統化說明，協助與會人員理解安全計畫在整體自殺防治策略中的定位與功能。

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教育部學特司科長張惠雯說明，課程並以影片示範實際晤談情境，呈現輔導人員如何引導學生辨識危機警訊、發展個人化因應策略、盤點可聯繫的支持對象，以及整合校內外資源，並將相關內容納入安全計畫中，使學生在危機發生時能依循計畫即時應對。

此外，工作坊安排分組演練與討論，讓學員分別扮演輔導人員與學生，在模擬情境中練習建立安全計畫，並針對學生動機不足、支持系統有限等實務困境進行交流，透過專家回饋與經驗分享，協助學員將理論轉化為可在校園現場運作的具體作法。與會人員指出，安全計畫有助於提升輔導歷程的結構性與即時應變能力，對降低學生自我傷害風險具正面效益。

張惠雯表示，教育部未來將持續推動相關培訓與資源支持，促進各校經驗交流與專業成長，強化校園防治效能，打造更安全、友善的學習環境，守護學生心理健康。

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