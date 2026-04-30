117學年升大學3管道參採科目公布 半數科系不計數學成績

大學招聯會今公布117學年升大學3管道參採科目，半數科系不計數學成績。圖為學測考試情境。（資料照）

大學招聯會今公布117學年度「大學繁星推薦、申請入學、分發入學參採數學考科查詢系統」，從三大招生管道來看，都有半數科系不參採數學，與去年情況近似。招聯會表示，由於108課綱將高中數學學習自高二起劃分為不同軌道，以滿足不同數學需求的學習面向，盼藉相關資訊協助目前高一學生在升高二分軌選課前，能清晰掌握不同校系對數學考科的要求，及早規劃。

根據招聯會統計，117學年度繁星推薦管道有538個系組參採數學A，208個系組參採數學B，數學A及數學B均可進行招生分組或擇一檢定有134個系組，有783個系組不參採數學。

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申請入學則有625個系組參採數學A，235個系組參採數學B，數學A及數學B均可進行招生分組或擇一檢定有151個系組，有965個系組不參採數學。與116學年度相比，兩招生管道有使用到數學考科和完全不參採數學系組數的比例差不多，呈現持平狀態。

招聯會也統計了117學年度分發入學管道的參採情形，其中參採數學A的校系有60個系組，參採數學B有129個系組，使用數學甲有 477個系組。至117學年度分發入學管道全部有使用到數學乙者，從116學年度的155系組降為143個系組，其中參採數學乙有140個系組、參採數學A+數學乙有1個系組、參採數學B+數學乙有1個系組、使用數學A或B並採計數學乙則有1個系；而數學A或B進行招生分組或擇一檢定有80個系組。完全不使用數學校系有859個系組。

招聯會執行秘書、台大教務長王泓仁說明，大學招聯會所公布117學年度「大學繁星推薦、申請入學、分發入學參採數學考科查詢系統，主要是因為108課綱的設計，針對不同需求的學習面向，從高二起將數學劃分為不同的學習路徑。在三大招生管道中，各系組數學A、數學B、數學甲、數學乙的採計資訊，可以協助目前高一學生在升高二分軌選課前，能清晰掌握不同校系對數學考科的要求，及早規劃。而各大學使用數學考科的情況也呈現穩定趨勢，114學年度納入數學乙之後到了117，有些微的變動，則是因為有部分系組因應各自的招生需求定位做彈性調整。

而招聯會常委會決議從114學年度起將「數學乙」納入分科測驗考科，經過2年摸索，大學的選才考量經過優化調整後，117學年度有使用到分科測驗數乙的143個校系組中，以財經、資訊、管理學群居多，共104系組占有使用數乙系組中的72.7%。

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