板橋湳仔溝抽水站淤泥堆2層樓高 新北水利局：今未清運完將開罰廠商

新北市板橋湳仔溝抽水站有淤泥堆積近2層樓高度、長滿雜草，新北市水利局說明，若廠商今天未如期將淤泥清運完成，將依約檢討裁罰。（圖由新北市水利局提供）

政府今年實施「營建剩餘土石方全流向」管理政策，後續引來土方的去化量之亂，媒體披露，板橋區的湳仔溝抽水站有淤泥堆積近2層樓高度，並長滿雜草，質疑有危害防洪之虞；新北市水利局回應，因淤泥含水量極高，依程序需先於站內空地暫置瀝乾，四周皆設置紐澤西護欄，不影響防洪，但若廠商今天未如期將淤泥清運完成，將依約檢討裁罰。

根據《鏡報》報導，新北市水利局轄下6家承包商因不堪虧損，集體向水利局抽管科要求增加運費補助，否則暫緩清運，水利局堅持一切按合約走，導致清出的淤泥堆放在抽水站內。

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水利局表示，每年12月1日至4月30日非汛期的期間，抽水站都會辦理清淤，因淤泥含水量極高，依程序需先於站內空地暫置瀝乾，避免載運途中泥水滴漏污染路面；湳仔溝抽水站暫置區四周均設置紐澤西護欄防止污泥流進前池，已做好安全措施，不影響防洪操作，安全無虞。

水利局說明，因今年土方收受標準提高，淤泥含有廢棄物致土石方收容場所收受受限，現已研議由廠商先行篩選，將廢棄物分類出來，符合標準後即行清運，相關費用將依契約辦理、核實計價。

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