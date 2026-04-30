高市府推出母親節系列活動 陪伴媽媽度過美好時光

慶祝母親節，高市府推出主題書展。（高市社會局提供）

母親節將屆，高市府各局處分別推出當日限定、親子書展、好逛市集、健康活動及特色體驗等系列活動，邀請市民陪伴媽媽共度美好時光。

高雄市立圖書館於左營、永安、燕巢、小港及林園分館於5月9日分別辦理母親節繪本媽媽Fun心聽故事活動、幼兒親子活動等，同天於文化中心分館辦理「借書送康乃馨」活動，高雄市總圖於5月5日至6月14日辦理母親節主題書展，邀請媽媽一起來閱讀。

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壽山動物園於5月5日至5月10日歡迎女性及12歲以下兒童免費入園；5月9日至5月10日美濃客家文物館「阿姆節」歡迎媽媽免費入館，入館說出「阿姆，我愛你」限量康乃馨黏土磁鐵送給您；寶來花賞溫泉公園半價優惠；5月9日前50名至婦女館媽媽可獲得美麗康乃馨；愛河灣水樂園推出「就愛和媽咪玩SUP體驗活動」，及「515國際家庭日」嘉年華等等適合親子同樂活動。

為了照顧媽媽健康高市各運動中心有「寵愛媽咪」女力養成計畫，大寮運動中心加碼母親節免費運動日，及在高雄捷運站及輕軌站周邊提供免費健康檢查專案。

相關活動資訊請至社會局臉書查詢 （https://www.facebook.com/socbu.kcg）。

母親節將屆，高市府推出親子共讀活動。（高市社會局提供）

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