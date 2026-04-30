全中運狂拿19面獎牌 台南竟沒有1座國際標準泳池

南市議員蔡筱薇今日質詢台南無國際賽事規格標準泳池，影響選手培訓。（取自議會影音）

115年全國中等學校運動會落幕，台南市代表隊表現亮眼，其中游泳項目勇奪8金、7銀、4銅共19面獎牌，這份成績背後的訓練環境，卻引發議員高度關注。

多位議員今天（30日）在議會質詢指出，選手能在資源有限的情況下締造佳績，固然值得肯定，但也凸顯訓練基礎設施長期不足的問題。議員蔡筱薇直言，這次成績「不是建立在完善資源之上」，而是選手在不利條件中拚出來的成果，關鍵問題在於台南至今仍缺乏符合國際競賽標準的游泳池。

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台南市體育局局長陳良乾答詢說，市府近年已啟動國際標準游泳池規劃，初步選址於安平區「公13」用地，朝50公尺、10水道的競賽型場館方向推動。但目前仍面臨土地取得、經費籌措及地方共識等多重挑戰，仍需持續協調與推進。

蔡筱薇指出，目前台南市公有游泳池，包括市立游泳池、新營體育場游泳池、永華國民運動中心及各區公所管理泳池約10座，加上部分學校對外開放泳池，數量看似充足，但「無一符合國際標準」，難以支撐國手培訓與正式國際賽事需求。

她表示，現行訓練環境分散，選手須在學校、公有與民間泳池間奔波，不僅影響訓練效率，也缺乏完整訓練基地。無論是水道長度、池深、水溫控制、電子計時系統、跳水設施，甚至觀眾席與後勤空間，皆與國際規格存在明顯落差。

「台南需要的不只是泳池，而是一座能支撐3級培訓與正式賽事的核心基地。」蔡筱薇強調，若長期缺乏國際標準場館，不僅影響選手發展，也將限制城市承辦大型賽事的能力。2025年台南主辦全中運時，游泳賽事須借用高雄市立國際游泳池作為比賽場地，當時即引發外界的質疑。

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