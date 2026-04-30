少子化下偏鄉面臨滅村 立委蔡春綢要求地方創生亮眼大學助國發會

立法院教育及文化委員會審查115年度中央政府總預算案有關教育部及所屬單位預算案，教育部長鄭英耀列席報告並備詢。 （記者田裕華攝）

大學投入地方創生，立法院教育委員會今（30）日審查教育部及國立大學今年預算，立委蔡春綢點名國立雲林科技大學、國立虎尾科技大學和國立暨南國際大學在地方創生表現優秀，她強調，地方創生應如同國家戰略政策，否則在少子化下，不少村落都面臨滅村危機，要求大學應協助主責的國發會推動地方創生3.0，盼促進人口回流。

蔡春綢要求雲科大校長張傳育、虎尾科大校長張信良及暨大校長武東星站上備詢台，但她表示，她是要肯定這三位校長都長期投入地方創生，且在在地方創生上都有很好的成果，而地方創生最重要的背景，就是人口減少，因為人口持續減少，所以國家才會把地方創生作為重要戰略政策。

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蔡春綢也要求校長們在執行地方創生的過程中，有好的政策和好的方向，可以提供給政府參考，希望能借重大學做得好的經驗，提供給主責地方創生業務的國發會參考。她也強調，她住在偏鄉，如果不努力，村落恐面臨滅村危機，這也會成為國家安全危機，所以大家要共同努力，讓地方創生3.0能永續推動，並在兩、三年內達成目標，讓人口能夠回流。

教育部長鄭英耀答詢表示，大學努力投入地方和貢獻地方，社會也看到了大學的努力。

立委蔡春綢質詢教育部長鄭英耀（左二），並點名雲科大校長張傳育（左一）、虎尾科大校長張信良（右二）及暨大校長武東星（右一）上備詢台，要求三校提供優秀經驗給主管地方創生的國發會參考。（記者林曉雲攝）

立委蔡春綢質詢時強調偏鄉面臨滅村危機，要求投入地方創生成果卓越的大學，應該提供經驗給主責的國發會。（記者林曉雲攝）

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