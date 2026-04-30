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    首頁 > 生活

    讓報稅更方便 桃市5戶所延長服務時間推廣「行動自然人憑證」

    2026/04/30 11:53 記者周敏鴻／桃園報導
    桃園市政府民政局積極推動數位報稅服務，鼓勵民眾申請「行動自然人憑證」。（圖由桃園市政府提供）

    桃園市政府民政局積極推動數位報稅服務，鼓勵民眾申請「行動自然人憑證」。（圖由桃園市政府提供）

    民眾申報所得稅從5月1日開始，桃園市政府民政局積極推動數位報稅服務，盼讓民眾報稅更便利，民政局長劉思遠說，民眾申請「行動自然人憑證」已超過4.2萬件，為方便更多民眾申請，桃園、中壢、平鎮、八德、楊梅區戶政事務所，5月間的每週二、四將延長服務到晚間6點，服務採預約制，民眾可於前1個工作日到前7天內完成預約。

    民眾使用自然人憑證報稅時，可以輕鬆下載所得與扣除額等資料，省去逐項蒐集文件的繁瑣流程，在家也能完成報稅；自然人憑證也能用於申請電子戶籍謄本、查詢勞保年資、健保紀錄等。

    年滿18歲國民想要申請自然人憑證，只要攜帶身分證正本、常用電子信箱、工本費（自然人憑證實體IC卡250元、行動自然人憑證30元，兩者同時申請250元），前往戶政事務所就能完成申請，1張憑證效期5年、可展期3年，其中「行動自然人憑證」是讓手機成為數位身分證，民眾透過指紋或臉部辨識即可完成驗證，提升安全性，也解決實體IC卡容易遺失、須搭配讀卡機的不便等問題。

    劉思遠說，民政局從2024年12月起推行「行動自然人憑證」，至今申辦已超過4.2萬件，佔自然人憑證總發行量的44.2%，顯示民眾對於數位服務的接受度愈來愈高。

    民眾可前往戶政事務所申請自然人憑證。（圖由桃園市政府提供）

    民眾可前往戶政事務所申請自然人憑證。（圖由桃園市政府提供）

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