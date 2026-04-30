桃園市13名青年參與「創業加速器」圓夢計畫 赴美國洛杉磯見習

桃園市政府青年事務局長侯佳齡（左1）為前往美國洛杉磯「Larta Institute」加速器見習的青年打氣。（圖由桃園市政府提供）

桃園市政府青年事務局配合教育部青年發展署「百億青年海外圓夢基金計畫」，規劃「創業加速器」主題方案，選送13名青年於今天前往美國洛杉磯「Larta Institute」加速器見習，期能協助青年培養創意發想到商業落地的全面創業實戰能力。

青年局長侯佳齡今到桃園國際機場送機，為13名青年打氣，她說，青年局選送的對象包括在學學生、創業者、桃園青創基地培育團隊等，以安東青創基地輔導的在地團隊「艾里空」為例，專注於「微毫米波應用裝置」研發，展現了桃園青年豐沛的創新能量。

請繼續往下閱讀...

「創業加速器」主題方案與擁有30年創業輔導經驗的「Larta Institute」合作、由國內加速器安思創扶股份有限公司共同執行，規劃創業思維、商業模式、市場驗證、募資策略、Pitch簡報訓練等課程，希望為青年培養創業實戰能力。

侯佳齡表示，市府爭取中央資源提供每位青年32萬元補助，除透過行前說明會讓青年掌握參與方向，還安排參訪洛杉磯新創生態圈、創投機構、加速器、創新組織等，與國際創業家、投資人交流，相信對於青年掌握產業趨勢與市場脈動將有極大幫助；計畫還導入「雙導師制度」，於行前、海外、返國後提供持續輔導，協助青年將學習成果具體轉化為創業行動。

桃園市政府青年事務局長侯佳齡（中）為前往美國洛杉磯「Larta Institute」加速器見習的青年打氣。（圖由桃園市政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法