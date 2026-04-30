為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    勞動節連假到 台北天文館推特展闖關、觀影抽獎拿好禮

    2026/04/30 11:19 記者甘孟霖／台北報導
    台北天文館勞動節連假期間推出特展闖關與抽獎活動。（天文館提供）

    台北天文館勞動節連假期間推出特展闖關與抽獎活動。（天文館提供）

    本週勞動節連假將至，台北市立天文館推出多項互動體驗活動，並結合特展、劇場與數位闖關，讓民眾在參觀與觀影的同時，既能透過互動學習得到豐富的天文知識，還可獲得限量好禮，提供親子同遊新選擇。

    天文館指出，目前的「銀河不可思議之旅」特展，是一個結合嶄新展示技術與最新研究成果，透過無限鏡像、360度沉浸體驗與豐富知識內容，來介紹銀河系前世今生與未來的免費展覽。該展連假期間也將舉辦手機闖關活動，參觀者只需掃描QR Code，即可進入數位探索地圖，依指示完成任務並解鎖內容後，憑通關畫面即可至特展室服務台兌換精美贈品。

    勞動節連假三天期間，購票觀賞宇宙劇場或立體劇場影片的觀眾，還可參加「星際之旅」互動遊戲。完成任一關卡即可兌換小禮物，完成三個關卡就能參加限量獎品抽獎，讓觀影體驗延伸至互動學習。另，立體劇場則在上午9時及9時25分播放免費短片《神奇的莫里斯》與《星際特遣隊》。

    天文館表示，盼透過豐富多元且兼具趣味的活動，讓民眾在探索宇宙奧秘的同時，也能輕鬆享受充滿驚喜的假期時光，歡迎闔家參觀體驗。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播