勞動節連假到 台北天文館推特展闖關、觀影抽獎拿好禮

台北天文館勞動節連假期間推出特展闖關與抽獎活動。（天文館提供）

本週勞動節連假將至，台北市立天文館推出多項互動體驗活動，並結合特展、劇場與數位闖關，讓民眾在參觀與觀影的同時，既能透過互動學習得到豐富的天文知識，還可獲得限量好禮，提供親子同遊新選擇。

天文館指出，目前的「銀河不可思議之旅」特展，是一個結合嶄新展示技術與最新研究成果，透過無限鏡像、360度沉浸體驗與豐富知識內容，來介紹銀河系前世今生與未來的免費展覽。該展連假期間也將舉辦手機闖關活動，參觀者只需掃描QR Code，即可進入數位探索地圖，依指示完成任務並解鎖內容後，憑通關畫面即可至特展室服務台兌換精美贈品。

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勞動節連假三天期間，購票觀賞宇宙劇場或立體劇場影片的觀眾，還可參加「星際之旅」互動遊戲。完成任一關卡即可兌換小禮物，完成三個關卡就能參加限量獎品抽獎，讓觀影體驗延伸至互動學習。另，立體劇場則在上午9時及9時25分播放免費短片《神奇的莫里斯》與《星際特遣隊》。

天文館表示，盼透過豐富多元且兼具趣味的活動，讓民眾在探索宇宙奧秘的同時，也能輕鬆享受充滿驚喜的假期時光，歡迎闔家參觀體驗。

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