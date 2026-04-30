26歲升主管卻遭遇火劫 他復健1年拚人生重建

雅各因工作遭遇爆炸導致大面積燒傷，但他不放棄並努力復健，盼能再度自立。（陽光基金會提供）

一場重大燒傷意外對年輕人而言，往往不只奪走健康，更讓美好人生瞬間迷航；單親家貧的雅各靠著機電專長，26歲時便升任主管，無奈工作遭逢爆炸意外，致雙手及臉胸腹大面積深度燒傷，一度進加護病房，傷後他不放棄，來到陽光基金會復健1年多，如今可穩定提筆寫字，未來盼以自身經驗，陪伴並安慰仍在痛苦之人。

雅各表示，自幼單親家貧，立志努力賺錢提升生活品質，出社會後靠機電技術，26歲升任主管，卻在工作中遭遇爆炸意外，雙手及臉胸腹大面積深度燒傷，住進加護病房，全身插滿管線，眼睛張都張不開、耳朵也聽不清楚，就連呼吸都很困難。出院後雙手因疤痕增生與攣縮，無法握拳也拿不住筆跟筷子，手肘彎曲無法伸直，「睡覺也是每半小時就會被痛醒」。

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「過去的我只想著賺錢、獨善其身，這段時間深刻感受到神的愛和社工真心的關懷，幫助我堅持下去。」雅各來到陽光復健一年多後，不僅雙手握拳與手肘伸直的角度大幅改善，現在更能穩定地提筆寫字。他表示，未來盼以自身經驗，陪伴、安慰並扶持仍在痛苦中的人，將所接收到的愛，再傳遞給更多需要的人。

陽光基金會指出，另名高中畢業後即投入職場的小均，工作時遭遇高壓電擊燒傷，電流穿過致右手食指爆裂焦黑被截肢，更殘酷的是，電傷帶來深層的神經與肌肉破壞，讓原本靈活的慣用手癱瘓無知覺，取而代之的是24小時不定時發作的劇烈神經疼痛，已有20年畫齡的小均從醫師口中得知「右手將無法再拿筆」，深受打擊陷入憂鬱。

後續小均來到陽光，經治療師協助重建右手功能，社工關懷陪伴，邀請參加團體活動，助其走過失落、一步步重建自信，小均說： 「來到陽光是我做過最正確的決定，在這邊有一群同樣受傷的人一起復健，有心理師，也有很多支持的力量，讓我慢慢走出來，找到讓自己變好的方向。」如今他勇敢重返校園，順利考取餐飲系，朝廚師夢想前進。

陽光基金會表示，每年服務逾500名燒傷朋友完成身心重建、陪伴他們在困境中重新找到生命的勇氣與方向，現正發起「以愛伴行－燒傷生心理重建服務計畫」，邀大眾響應捐款支持，一同陪伴燒傷朋友走過傷後低谷、重建人生方向。

小均雖遭逢巨變，如今努力練習扣衣服扣子，要重拾生活自理能力。（陽光基金會提供）

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