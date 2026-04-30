竹北公所每員服務市民比1:2600 人力緊繃全國之冠

竹北市長鄭朝方（中）帶領公所團隊拚市政，努力讓民眾對城市進步有感。（竹北市公所提供）

新竹縣竹北市以逾22萬人口躍居全國縣轄市之首，據最新統計，市公所編制雖為106人，但扣除留職停薪等因素，實際運作人力僅84人，人均負擔1：2086，實際服務超過2600人， 與其他縣轄市相比，竹北市公所堪稱「越級打怪」，服務量能堪稱「史詩級負荷」。

竹北市長鄭朝方表示，民眾對城市進步的有感，正是竹北市公所「虛累累卻拚勁十足」的團隊，靠著過人的專業與韌性拼出來，治理能量邁向「市政府等級」的服務水平。針對結構性人力缺口，後續將函請行政院爭取擴編，目標是透過更合理的人力結構，將這份「竹北超越竹北」的能量持續最大化。

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竹北市公所表示，以服務比對照：全國第二大縣轄市「彰化市」為1：1234，第三大的「屏東市」為1：1044，也同為縣轄市的「朴子市」服務比為1：512；鄰近鄉鎮方面，竹東鎮1：1125，湖口1：1216；再對比新竹市政府1：1024、新竹縣政府為1：1129，竹北市公所的人均負擔高達1：2086，實際服務超過2600人，這項數據遠高於全國行政單位。

今天竹北市代表會第10屆第7次定期會中，主席林啟賢偕全體代表關切公所人力。林啟賢觀察指出，擔任四屆主席以來，尤其這3年感受最深刻，因為在鄭朝方市長的推動下，竹北不僅各項活動規格與參與度大幅躍升，城市建設更以倍速推進。而同仁做到「虛累累」他也看在眼裡，也強力呼籲中央應正視現狀，給予竹北合理的組織擴編與支持。

鄭朝方表示，面對極限人力帶來的挑戰，公所團隊真的很辛苦，但也很給力，例如工務課同仁不到10人，卻要扛起全市道路、橋樑及重大建設的規劃興建；公用課不到10人需維護近200座公園、停車場與全市路燈；而舉辦多場萬人活動的文觀課，連同課長僅有4位同仁。

鄭說，正因為人力極度吃緊，身為市長的他更需完全親力親為，與團隊並肩作戰。各個大大小小的建設，從設計、施工到驗收，日夜工作，活動創意的發想總在子夜驚醒的乍現，每次實現都是以高標準與審美要求與團隊努力出來的。憑藉極高的行政效率與精準治理，才能創下今日各項建設與城市活動國內外獎項的紀錄。

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