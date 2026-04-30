宜蘭露營場僅28家合法營運 縣府坦言跨部會審查複雜

圖為宜蘭縣武荖坑風景區露營地，為露營場示意圖。（宜蘭縣政府提供）

台灣近年露營風潮盛行，宜蘭縣列管露營場153家，截至上月僅28家合法，縣議員林詩穎今天質詢時關心輔導進度，認為多數案子長期卡在「行政審查」或「土地容許使用」階段，要求縣府詳列清單了解瓶頸。工旅處坦言，進度受阻主要卡在「業者投資成本高」及「跨局處審查複雜」，後續會積極輔導。

宜蘭縣議會今天舉行第20屆第7次大會，工旅處進行工作報告，針對露營場管理及輔導，已提出第一階段土地容許使用申請計有108家，其中取得第一階段土地容許使用許可99家，另有9家行政審查中。

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縣議員林詩穎指出，審查名單很多都是長期重複，不曉得是不是因為時間、作業上導致進度受阻，希望工旅處彙整出99家業者的列管起始日、輔導過程與具體困難，並在總質詢前提交議會，了解目前所遇到的瓶頸。

工旅處回應，輔導進度受阻主要有2大原因，包括業者在取得第一階段「土地容許使用」後，後續因硬體設施建置成本巨大而轉趨觀望，二者為露營場設施涉及農業、建設、環保等多個局處的法規規範，協調與審核流程較為繁瑣。

另外，原住民縣議員游吉祥也要求縣府針對原鄉露營場積極輔導。縣府表示，已駐點大同鄉旅遊服務中心及南澳鄉公所投入走動式輔導，後續會積極輔導全縣未完成登記露營場，對疑有涉及農地非農用等違反用地規定者，也會移請用地主管單位辦理。

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