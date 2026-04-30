「無線電遭盜接」害3列車急停 高鐵嚴厲譴責：已報警提告

高鐵示意圖。（記者黃宜靜攝）

今年4月5日清明連假期間台灣高鐵行控中心晚間突然收到維修部門手持無線電於台中段發布告警，3列車緊急停車，然而，後續行控中心第一時間試圖聯繫發訊者，卻發現其言詞諸多矛盾，更直接關機規避追究，甚至持有者在休假中。台灣高鐵公司表示，已於6日報案、24日提告，並對其危害安全重大惡行嚴厲譴責。

台灣高鐵行控中心傳4月5日清明連假疏運收假日晚間，突接獲維修單位某支手持無線電於台中段發布告警，因此使得行駛中的3列車、1列未載客的回送列車緊急停車，經巡檢後發現路線無異狀後，恢復行車，但也導致列車有12至20分鐘的延誤。

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高鐵公司表示，台灣高鐵行控中心於4月5日晚間11點23分，突然收到維修部門所屬的某手持無線電於台中路段發報告警（GA），造成3部營運列車依安全規定立即緊急停車，後依安全作業SOP完成路線巡檢、確認安全無虞後，於晚間11點43分恢復正常營運；然行控中心第一時間試圖聯繫發訊者，卻未能獲得正確告警原因，且對話過程中該不明人士言詞諸多矛盾，隨即更直接關機規避追究。

高鐵公司表示，當下即研判案情並不單純，立即全面清查手持無線電位置，因並未發現有遺失或異常，遂於6日凌晨2時許，先向地方警局報案，隨後通報鐵路警察局與刑事警察局電偵大隊協助偵辦。

針對檢警積極偵辦「台灣高鐵手持無線電系統遭盜接案」，高鐵公司表達誠摯感謝，並表示，鑒於此事攸關社會秩序維護及公共運輸安全，已於4月24日提出告訴，追究行為人法律責任，並對此等危害安全的重大惡行表達最嚴厲譴責，並呼籲務必徹底清查幕後是否涉及團夥犯罪並追究到底，維護高鐵旅客安全及社會大眾安心乘車重要權益！

高鐵公司強調，手持無線電是提供人員於營運管制區工作通訊使用，部分機種設有發報告警（GA）功能。當持有者發現危害人員或行車安全情況，可第一時間優先與行控中心通話，系統會也同步啟動發報告警、通知區域內列車駕駛依規定立即手動緊急停車，以確保安全。

高鐵公司續指，然而啟動告警需經特別驗證程序，即使高鐵內部人員，若非經專業訓練無法啟動告警，嫌犯如何能夠破解，諸多疑點均待深度釐清，呼籲檢警秉持勿枉勿縱立場、務必追究到底，以維護高鐵旅客及社會大眾安全，若有高鐵內部人員涉犯內外勾結，將絕不寬貸。

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