鹿港版「大魚的祝福」？ 小鎮最強迎風面「這隻魚」來了

鹿港市區強風第一排的地點，最近多了「這隻魚」，超級吸睛。（記者劉曉欣攝）

鹿港小鎮最新地標曝光了！位於鹿港體育場的中正路與建國路轉角，今天（30日）出現最新公共藝術，許多人都在猜「這隻魚」是不是鯨魚？答案揭曉，原來這是「烏魚」，因為鹿港有「烏魚寮」地名，老街曬烏魚子也是遊客必拍的風景，用烏魚來代表鹿港意象！

鹿港體育場的公共藝術作品，今天持續施工中，已完成烏魚主體的吊掛安置作業，烏魚身上還有多片閃亮亮的麟片，讓路過的遊客與民眾全都盯著看。

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鹿港鎮公所表示，鎮公所在體育場的中正、建國路口的轉角，進行公共藝術裝置作業，選擇以鹿港意象的「烏魚」為表現主題，還會在加上海浪與燈光的裝置，未來晚上也會有燈光效果，讓烏魚轉角成為鹿港最新的打卡地標，希望能夠在端午節前完成亮相。

不過，由於鹿港中正、建國路口，都是鹿港市區的強風第一排，每當東北季風或是颱風來襲，風力都強到讓人快要站不住，不少民眾都說，強風第一排派出「烏魚」來當關，最大考驗就是海風了。

這座烏魚公共藝術意象，也讓看到的人聯想到台南安平海邊最美的「大魚的祝福」公共藝術，不過，安平的是鯨魚，鹿港的是烏魚，而鹿港的烏魚轉角就位於鹿港轉運站的路口，未來也將是鹿港最閃耀的藝術街口。

這不是鯨魚！鹿港鎮公所揭曉答案是「烏魚」。（記者劉曉欣攝）

鹿港最新地標的公共藝術正在進行作業，未來還會增加海浪與燈光。（記者劉曉欣攝）。

鹿港小鎮街口出現「這隻魚」公共藝術，已完成吊掛作業。（記者劉曉欣攝）

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