騎YouBike拜媽祖！台南祭出600元騎乘券 騎愈多愈好運

騎YouBike拜媽祖有保佑。（記者洪瑞琴攝）

迎接農曆3月「媽祖生」熱潮，南市今年把宗教文化玩出新花樣！自5月1日至5月31日，台南YouBike推出「神『騎』大台南，YouBike有保庇—媽祖巡禮挑戰」，結合低碳運輸與在地信仰，邀請民眾用最輕鬆的方式來場「Bike拜」之旅，不僅能祈福，還有機會把好禮帶回家。

這次活動一口氣串聯全市13間天后宮，從市區到沿海、從歷史聚落到新興地區，包括三郊鎮港海安宮、大內石子瀨天后宮、北汕尾媽祖宮鹿耳門天后宮、四聯境媽祖樓天后宮、永康鹽行天后宮、西港慶安宮、麻豆仁厚宮、善化茄拔天后宮、善化慶安宮、新化朝天宮、台江首廟新市永安宮、台南祀典大天后宮、鹽埕天后宮等在地信仰中心，搭配周邊43處YouBike站點，讓民眾不用開車、不必煩惱停車，只要1台單車就能輕鬆展開巡禮。

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南市交通局長王銘德表示，活動與微笑單車公司合作，規劃5條推薦騎乘路線，串聯鐵路、公車與公共自行車系統，搭配TPASS通勤月票使用，不論是通勤族還是週末出遊，都能無縫接軌、一路順騎。沿途不只有廟宇參拜，還能順遊在地小吃與特色景點，把祈福行程變成一場充滿人情味的城市小旅行。

玩法也相當有趣，主打4大「騎」福任務，包括兌換限量透卡的「騎跡顯現」、抽獎好禮的「遶境騎福金」、充滿文化體驗的「騎福印記」拓印工作坊，以及整理好路線的「YouBike5保庇」懶人包。只要在指定場站完成借還車，每騎乘5次就能獲得1次抽獎機會，獎品包含600元YouBike騎乘券與廟宇限量文創商品，騎得越多，中獎機率越高。

此外，活動期間的週末，只要騎YouBike前往合作廟宇，出示當日騎乘紀錄，還有機會兌換超人氣「媽祖騎YouBike」插畫透卡，萌度十足、數量有限，勢必掀起收藏熱潮。

南市推YouBike媽祖巡禮挑戰打造低碳祈福新玩法。（南市交通局提供）

完成騎乘任務，即有機會兌換限量「媽祖騎 YouBike」超萌插畫透卡。（南市交通局提供）

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