白影過境蔽日遮空 黃頭鷺多到有點可怕

大批黃頭鷺飛過，十分壯觀。（王重義提供）

台東縣南迴線的太麻里鄉近來出現大批黃頭鷺遷徙，農民突然發現「天色暗下來」搭配著眾鳥鳴叫，抬頭一看成千上萬的黃頭鷺蔽日，從自己頭上飛過數量多到看來有點可怕，但民眾也表示，雖然黃頭鷺還是會造成小部分農損，原因還是「牠太重，壓壞果樹」，但壯觀畫面也實在難見。

太麻里鄉鄉長王重仁的胞弟王重義，哥哥即將卸任，而他也有心進入地方政界，平時就常在鄉內活動，近來更頻繁往來、爭取支持，這也讓他看到難以計數的黃頭鷺遷移並拍下。

請繼續往下閱讀...

王重義說，地點位在文武里溪、金峰鄉新興國小一帶，當地本來就常出現黃頭鷺，但這次更多，而且今年還特別多，自己也感到十分壯觀才特地拍下。

當地由於多種植釋迦，有農民稱，農作到一半聽到鳥鳴聲大作「其實還蠻吵、有點難聽」，又發現「天色暗下來」，這才發現頭上滿滿是鷺鷥，實在很壯觀、很少見到如此情景。

這種狀況在更南邊一點的太麻里鄉香蘭村，約在去年同期也曾被目擊，再者，依農委會網站資料可見，牛背鷺在台灣全年普遍可見，有夏候鳥、冬候鳥及過境鳥，是否有留鳥則不詳。夏候鳥9月離台到南洋渡冬，翌年3月再飛返台灣繁殖。因此這批黃頭鷺即有可能就是遷徒中的夏候鳥，只是今年也可能換了遷徒路線而被目擊。

王重義說，民眾也是抱著獵奇、看熱鬧心態觀看，能夠看到那麼多動物遷徒其實饒有趣味，代表太麻里生態不錯、適合動物暫棲，只是「牠們太重了，站在釋迦樹上還會壓壞樹枝」，所幸未造成大規模農損。

大批黃頭鷺飛過，十分壯觀。（王重義提供）

大批黃頭鷺飛過，十分壯觀。（王重義提供）

密密麻麻的棲息在溪邊。（王重義提供）

大批黃頭鷺飛過，十分壯觀。（王重義提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法