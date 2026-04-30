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    首頁 > 生活

    孩子坐不住？ 專家教你培養專注力5原則

    2026/04/30 10:04 記者彭健禮／苗栗報導
    兒童專注力會隨年齡逐漸延長，家長可透過簡單公式觀察，並搭配環境調整與感統活動，引導孩子建立良好專注習慣。（圖由崇仁診所提供）

    兒童專注力會隨年齡逐漸延長，家長可透過簡單公式觀察，並搭配環境調整與感統活動，引導孩子建立良好專注習慣。（圖由崇仁診所提供）

    許多家長陪伴孩子玩耍時，常發現孩子「三分鐘熱度」，玩一樣玩具不久就想換，因而擔心專注力不足。苗栗大千健康醫療體系崇仁診所復健科職能治療師林郁嘉表示，兒童專注力會隨年齡逐漸延長，家長可透過簡單公式觀察，並搭配環境調整與感統活動，引導孩子建立良好專注習慣。

    林郁嘉指出，兒童高度專注時間約為「年齡的3倍」，例如2歲幼兒約可專注5至6分鐘，因此頻繁轉換活動在發展上屬正常現象。不過，專注力仍會受到疲勞、飢餓、興趣、環境及先天氣質等因素影響，並非固定不變。

    為提升孩子專注力，建議家長掌握五大原則。首先，減少環境刺激並建立規律作息，避免過多玩具或吵雜環境干擾，讓孩子更易投入活動。其次，設定微目標，將任務拆解，從短時間開始，逐步延長專注時間。第三，選擇孩子有興趣的活動，如繪本或積木，同時避免高刺激的3C產品，以免影響專注。

    此外，可透過感覺統合活動調整孩子的「警醒度」。對於較易分心或過動的孩子，可進行如棉被包裹或搬重物等深壓活動，幫助穩定情緒；若孩子精神較低落，則可透過跳躍、盪鞦韆等動態活動提升專注力。最後，家長應給予正向支持，重視孩子的進步過程，避免過度責備，降低挫折感。

    在陪玩方式上，2歲以下幼兒以培養興趣為主，可進行聲光玩具、疊積木等短時間活動；2至3歲可加入簡單指令遊戲，如找圖、配對；4至6歲則可嘗試較複雜的積木或簡單規則桌遊，前提是孩子能理解規則，從中建立成就感。

    林郁嘉提醒，每個孩子發展步調不同，若家長對專注力有疑慮，可尋求專業職能治療師評估，透過適當引導，陪伴孩子穩定成長。

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