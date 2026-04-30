捷運土城高架段施工 吳昇翰籲維持居民安全、安寧

CQ880B區段標施工範圍涵蓋道路人口密集區域，並將縮減人行道，民進黨新北市議員參選人吳昇翰（前排左1）呼籲施工過程應維持居民安全、安寧生活。（圖由吳昇翰提供）

新北市捷運工程局29日於土城區市民活動中心辦理「萬大中和樹林線第二期CQ880B標」施工前說明會，施工範圍涵蓋道路人口密集區域，並將縮減人行道，民進黨新北市議員參選人吳昇翰提出施工過程應維持居民安全、安寧生活；施工團隊表示，人行道削減將考量行人步行安全，噪音則會利用AI技術監測，停車格取消部分則將與里長或附近停車場溝通協調。

萬大中和樹林線串連台北市中正、萬華區與新北市永和、中和、土城及樹林區，其中，CQ880B區段標（土城高架段）造價約160億元，設置3座高架車站及1座主變電站，東銜接CQ880A土城地下段，西延伸至板橋溪城路LG14車站銜接CQ890樹林段，工程包含跨越大漢溪高架橋，預計2031年完工。

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施工廠商在會中報告施工方式，由於施工範圍包括土城金城路、中華路及樹林端溪城路等人口密集區域，吳昇翰表示，施工過程將變更道路縮減人行道，必須注重行人動線，另過往捷運路段施工有道路不平整狀況，他提醒施工團隊需注意路面安全。

吳昇翰說，由於捷運施工將變更道路設計，部分停車格將被取消，停車的配套措施需一併考量；施工圍籬設置及擺放須提前通知；施工時必須做好噪音檢測避免擾鄰，接近居民住宅的路段也必須設置隔音牆，確保通車後行車噪音不會影響居民。他強調，捷運建設是為了未來的便利，但施工過程的安全、安寧、安居更是政府的義務。

施工團隊指出，人行道削減將考量行人步行安全，施工路面小面積破損會立即修補，大面積則刨鋪依契約進行，停車格取消部分則將與里長或附近停車場溝通協調，施工圍籬設置會至少提前一週向里長、里民公告、噪音則會利用AI技術監測，另多數路段皆有設置隔音牆，避免通車後擾鄰。

CQ880B區段標，東銜接CQ880A土城地下段，西延伸至板橋溪城路LG14車站銜接CQ890樹林段。（圖由吳昇翰提供）

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