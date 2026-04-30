台中路燈變現金！節能成果轉「碳權」未來可幫市庫賺8000萬

台中市致力汰換全市路燈升級LED燈。（市府提供）

台中路燈變現金！台中市將路燈升級為LED燈，去年汰換11.3萬盞傳統鈉光燈改LED燈，除增亮節能外，台中市更進一步將節能成果轉化為可量化「碳權」，已向環境部申請自願減量專案並成功註冊，未來經環境部審核取得碳權額度後，估10年計畫可望取得2萬噸碳權，路燈變「綠色資產」，估可幫市庫賺進8千萬元。

建設局長陳大田指出，路燈全面LED化，亮度增逾3倍，使得駕駛人容易辨識路況，行人夜間通行更安心，升級後每年節省約8000萬度電，減少約1.3億元電費支出，也降低近4萬公噸碳排放，兼顧節能、減碳與公共安全。

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陳大田指出，台中將節能減碳成果量化成「碳權」，盼台中的減碳成果可驗證、可交易，已向環境部申請自願減量專案並註冊，未來第二階段完成監測計畫、第三方查驗及環境部審核取得碳權額度後，即可進行碳權交易。

建設局表示，依目前進度，2024年完成換裝1960盞，年產約295噸碳權，約88萬至118萬元收益；去年換裝2795盞，年產約420噸碳權，約126萬至168萬元；今年擴大至8855盞，年產約1332噸碳權，約400萬至530萬元；隨智慧路燈建置與升級，十年計畫整體累積可望達約2萬噸，以市場行情每噸約3000至4000元估算，整體潛在收益約6000萬至8000萬元，成市庫新綠色財源。

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