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    首頁 > 生活

    一日沁涼小旅行 六龜「山城水樂園」5/2登場

    2026/04/30 09:54 記者葛祐豪／高雄報導
    「山城水樂園」清涼一夏。（觀光局提供）

    「山城水樂園」清涼一夏。（觀光局提供）

    打造一日沁涼小旅行，觀光局於5月2日至5月24日的每週末，在六龜寶來第二停車場推出「山城水樂園」，現場有大型氣墊滑水道與親子戲水池，將戲水、市集與山林旅遊一次整合，為週末親子出遊增添更輕鬆的玩法。

    高雄市觀光局於3至5月推出「六龜湯旅春遊季」，結合花季、泡湯、生態秘境與音樂祭，壓軸的「山城水樂園」將於5月2日至5月24日、每週末下午1時至5時登場，在寶來第二停車場設置大型滑水道與戲水設施，打造山林玩水樂園，只要在六龜合作店家消費滿500元，即可免費入場暢玩。

    現場另推出限量「50元市集雙倍券」，讓民眾以銅板價享受加倍消費樂趣，同時能品嚐六龜在地山茶，搭配輕食與特色攤位，感受山城悠閒步調。

    觀光局長高閔琳表示，六龜擁有優質溫泉，更是原生山茶重要產地；建議遊客可參加生態導覽行程，白天前往十八羅漢山，穿越6號隧道與景觀橋，近距離欣賞壯麗的礫岩地形與峽谷景觀；下午再到寶來參加山城水樂園活動，盡情消暑；晚上則可參加「寶來夜行秘境生態探索」，在山林蟲鳴與微風中展開夜間冒險，深度體驗六龜日夜之美。

    觀光局說明，「六龜湯旅春遊季」進入最後1個月，活動期間於合作店家預約泡湯，可享手洗野生愛玉、手繪山茶茶包、窯烤披薩等DIY體驗，雙人同行再加贈貓頭鷹鑰匙圈，相關訊息可上「高雄市六龜觀光休閒協會」粉專查詢。

    「山城水樂園」有大型氣墊滑水道與親子戲水池。（觀光局提供）

    「山城水樂園」有大型氣墊滑水道與親子戲水池。（觀光局提供）

    「六龜湯旅春遊季」活動持續到5月30日。（觀光局提供）

    「六龜湯旅春遊季」活動持續到5月30日。（觀光局提供）

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