基隆水污染內部吹哨者 檢舉獎金最高可達罰鍰50％

基隆河去年發生油污染事件，污染自來水源，進行清淤作業。（記者盧賢秀攝）

基隆河去年11月發生嚴重油污染事件，影響基隆新北10餘萬戶用水，為有效遏止不肖業者偷排廢污水進入河川，市府加強預警機制及稽查頻率，同時提供民眾檢舉獎金，如果是內部吹哨者檢舉，獎金可達實收罰鍰的50%。

市長謝國樑表示，水污染不僅影響環境衛生，更對市民的生活安全構成威脅，希望透過「內部吹哨者」獎勵機制，全民與市府一起聯手打擊犯罪，揪出心存僥倖的不肖業者、杜絕相關污染事件。

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環保局指出，基隆河油污染事件後，市政府聯合工務處、環保局、產發處、警察局等單位，持續加強預警機制及查廠頻率，同時依據「基隆市檢舉違反水污染防治法案件獎勵辦法」，提供檢舉的獎勵機制。

環保局局長馬仲豪表示，依據獎勵辦法，凡依規定檢舉者，依情節及檢舉人身分區分，檢舉獎勵金最高可達實收罰鍰的50%，民眾如有發現相關違法情事，請踴躍提出檢舉。現階段市府也會重新檢視既有檢舉機制，希望在制度面提供更多內部吹哨者誘因，不排除修訂相關規範、提升獎勵，並增編預算執行，從源頭打擊環保犯罪。

環保局強調，機關對檢舉人的身分將嚴格保密，且檢舉資料將以密件保存，請大家勇敢站出來，透過基隆市環保局政風室、市府1999專線、市政信箱等管道糾舉不法，讓「水污蟑螂」無所遁形。

基隆河去年發生油污染事件，污染自來水源，加強防污作業。（記者盧賢秀攝）

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