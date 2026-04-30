公貓發情打架傷痕累累 新北動保：動物之家可為遊蕩犬貓辦絕育

獸醫師謝弘斌為傷貓進行醫治手術。（新北市動保處提供）

新北市萬里區日前有民眾通報，發現2隻公貓蜷縮在路邊角落，頭臉與頸部佈滿抓咬撕裂傷。動物保護防疫處長楊淑方指出，動保處獲報後立即派員前往救援，將傷勢嚴重的貓咪帶回三芝動物之家進行醫療照護；2至4月為貓咪繁殖高峰期，民眾可攜帶遊蕩犬貓至新北市特約動物醫院或至8所動物之家預約辦理絕育，若發現受傷動物，請立即撥打1959動物保護救援專線。

動保處說，近期三芝動物之家接獲救援案件中，大多數是遊蕩公貓因為母貓發情，打架爭奪交配權或地盤，常見傷勢均集中於臉部、耳朵及頭頸部位；貓咪打架多以抓咬方式攻擊，外觀看似傷口不大，實際卻可能細菌感染導致皮下組織發炎，若治療不及時，可能造成嚴重感染甚至形成膿瘍，貓咪救援入所之後，必須儘快進行麻醉、剃毛、清創、縫合並安排後續安置照護，包含配戴頭套與限制活動等，才能確保傷口順利癒合並降低感染風險。

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獸醫師謝弘斌表示，貓咪約在出生後6月齡時進入性成熟，母貓發情期大約5至10天，若未交配受孕，將會每2至3週反覆發情，常見伴隨著夜間嚎叫、黏人及翹尾等行為。

動保處補充，源頭絕育是降低發情衝突與減少遊蕩動物數量的關鍵，市府持續推動「動保五安」政策，提供絕育補助及動物行動醫療等服務。

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