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    首頁 > 生活

    唐麻丹山蝴蝶谷步道封閉改道重建 今重新開放

    2026/04/30 09:38 記者歐素美／台中報導
    台中市和平區「谷關七雄」唐麻丹山步道。（林業署提供）

    台中市和平區「谷關七雄」唐麻丹山步道。（林業署提供）

    台中市和平區「谷關七雄」唐麻丹山步道支線「蝴蝶谷步道」，因木棧橋梁遭落石砸毀，林業及自然保育署台中分署封閉改道整修，今天起全面重新開放。

    林業保育署台中分署表示，蝴蝶谷步道1.4K處的木棧橋，因右側邊坡地質不穩定，長期遭受崩落塊石的重擊，導致橋樑結構嚴重損毀而無法通行。

    為徹底解決該路段的落石風險，台中分署邀請專家多次進行現勘與評估後，決定捨棄存在安全疑慮的路徑，重新規劃改線工程，避開潛在危險區域，並依地形重建路基與防護設施，以全面提升步道安全性。

    整建過程，施工團隊秉持生態友善原則，盡量降低對周邊自然環境的干擾，保留沿線闊葉林景觀，改線後的步道除強化安全設施外，也開展出全新視野，讓山友得以從不同角度欣賞裡都溪的自然風光，感受山林之美。

    林業保育署台中分署表禦，唐麻丹山步道整體難度適中，但通往蝴蝶谷瀑布的路段仍有明顯高低落差，建議民眾行前審慎評估自身體能，並穿著合適登山裝備。春夏季山區氣候多變，午後易有陣雨，請提早出發並注意行程安全。

    「蝴蝶谷步道」整建後重新開放，圖為一號橋。（林業署提供）

    「蝴蝶谷步道」整建後重新開放，圖為一號橋。（林業署提供）

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