屏東縣公共化幼兒園5月開放招生時程公布。（屏東縣政府提供）

屏東縣115學年度公共化教保服務機構（公立幼兒園、非營利幼兒園及職場互助教保服務中心）將在5月招生，招生對象為設籍屏東縣之學齡滿2歲至3歲之幼兒及學齡滿3歲至入國民小學前之幼兒可就讀核准招生之學校，具優先入園資格幼兒入學不受設籍本縣限制。

公立幼兒園登記入園期間為5月5~7日上午8 時至下午4時止。公開抽籤日期為5月8日上午9時。非營利幼兒園及職場互助教保服務中心登記入園期間為5月12~14日上午8 時至下午4時止。公開抽籤日期為5月15日上午9時。

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為落實照顧弱勢幼兒充分就學機會，身心障礙幼兒、低收入戶子女、中低收入戶子女、原住民族幼兒、特殊境遇家庭子女、中度以上身心障礙者子女列為每一年齡層優先就讀公立及非營利幼兒園第一順位。

有關屏東縣公立幼兒園、非營利幼兒園及職場互助教保服務中心招生詳情，可至屏東縣政府教育處網站或屏東縣教保資源網查詢，至於各幼兒園的招生名額、登記地點及應繳證件等資訊，可向各公立幼兒園、非營利幼兒園及職場互助教保服務中心洽詢。

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