69所大專院校宿舍有宵禁制度 鄭英耀：應兼顧安全自由與學習生活

教育部長鄭英耀今（30）日在出席立法院教育委員會審查今年度預算前受訪表示，大學宿舍不只是學生休息與睡覺的場所，也是學生生活、學習與發展的重要空間，相關制度應隨之優化，以回應當代學生的多元需求。（資料照）

對於台灣學生聯合會等學生團體昨日召開記者會指，目前仍有69所大專院校宿舍有宵禁制度，教育部長鄭英耀今（30）日在出席立法院教育委員會審查今年度預算前受訪表示，大學宿舍不只是學生休息與睡覺的場所，也是學生生活、學習與發展的重要空間，相關制度應隨之優化，以回應當代學生的多元需求。

鄭英耀指出，特別是研究生長時間於實驗室進行研究，深夜往返宿舍已是常態，學校在管理上應兼顧宿舍安寧、校園安全與學生多元的學習與生活需求，不能僅以傳統管理思維因應。他強調，學生在宿舍中的閱讀、自主學習與日常生活需求，都應在安全與合理規範下獲得支持。

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鄭英耀表示，目前多數大學已設有宿舍管理委員會，並納入學生參與機制，透過學生自治與校園民主的運作，共同討論出兼顧團體規範與個別需求的管理方式。他也提到，部分學校已取消宵禁制度，並逐步建立兼顧自由與秩序的管理模式，顯示這樣的平衡具可行性。

鄭英耀強調，未來將持續引導各校在確保安全無虞的前提下，讓宿舍成為更開放、多元的生活場域，同時兼顧學生權益與住宿品質，透過制度設計與溝通機制的精進，達成校園治理與學生需求之間的平衡。

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