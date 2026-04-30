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    苗栗首座社宅「明駝好室」107戶招租 300件申請、6月抽籤

    2026/04/30 09:27 記者彭健禮／苗栗報導
    苗栗縣首座社會住宅「明駝好室」107戶招租，計有300件申請。（記者彭健禮攝）

    苗栗縣首座社會住宅「明駝好室」107戶招租，計有300件申請。（記者彭健禮攝）

    苗栗縣首座社會住宅「明駝好室」107戶招租，計有300件申請。縣府表示，預計於6月8日起陸續寄發審查結果通知，6月30日辦理電腦抽籤，採線上公開直播方式，並有公正第三方法律事務所在場見證，確保程序公開透明、公平公正，抽籤完成後，將依抽籤順序辦理選房及簽約作業，預計9月1日為入住起租日。

    縣府工商發展處表示，「明駝好室」共計提供107戶，分套房型59戶、二房型36戶、三房型12戶，其中包括部分比例身障房型，及針對弱勢、軍警消、苗栗在地居民、新婚育兒家庭均有保留名額，多元照顧各種族群。

    「明駝好室」租金含管理費，套房型每月4300元～7300元，二房型每月8420元～1萬4260元，三房型每月1萬1550元～1萬9370元。工商發展處統計，自3月9日至4月7日止申請期間，共計300件申請，其中套房型159件、二房型96件、三房型45件。

    縣長鍾東錦表示，「明駝好室」為苗栗縣首座社會住宅，象徵苗栗居住政策邁入新的里程碑。他感謝內政部國土管理署、國家住宅及都市更新中心與縣府團隊共同努力，自招租啟動以來獲得鄉親熱烈迴響。縣府未來將持續配合中央推動社會住宅政策，逐步擴大住宅供給量能，並結合租金補貼等相關措施，持續照顧青年與弱勢家庭居住需求。

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