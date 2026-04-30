壽山動物園5/2變裝免費入園參加遊行 「壽Q家族」最後催票

5月2日穿戴動物相關造型服飾或配件，享免費入園優惠。（壽山動物園提供）

壽山動物園「壽Q家族」全新IP形象日前正式亮相，同步舉辦的「壽Q家族」人氣票選活動，也受到熱烈迴響，票選將於今（30）日截止；5月2日上午10點將舉行兒童節繪畫比賽頒獎暨謝票遊行活動，當天只要穿戴動物相關造型服飾或配件，即可享免費入園優惠。

高雄市觀光局長高閔琳局長指出，為推廣動物保育、打造園區動物明星，壽山動物園於去年完成「壽Q家族」IP圖像優化，由高雄觀光大使「高雄熊」領軍，集結園區「迎賓大使」狐獴、「可愛萌主」水豚、「下班必吼」非洲獅、「虎山鎮守」孟加拉虎、「重裝坦克」白犀牛、「蓬鬆花色」羊駝、「不想長大」侏儒河馬以及原生棲地在柴山（壽山）的台灣獼猴等明星代表，共同行銷園區並傳達動保概念。

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壽山動物園今年以活潑趣味方式，結合美學創作、動物保育與公民教育，在園區舉辦「壽Q家族」繪畫比賽及人氣票選活動，同步於官方臉書介紹8組可愛動物候選人生活哲學，以趣味政見發表及長輩圖線上拜票影片等創意方式，成功拉進動物與民眾的距離，吸引粉絲上線觀看及留言互動。

園方指出，目前正進行「壽Q家族」線上選情預測抽獎活動，票選將於今（30）日截止，猜中當選人的粉絲有機會獲得「壽Q家族」限定獎品。園方也歡迎大小朋友於5月2日化身「壽Q家族監票員」，共同見證開票盛會；只要穿戴動物相關造型服飾或配件，即可享免費入園優惠，還能與可愛的「壽Q家族」一起謝票遊行。

園方也預告，自5月9日起將攜手內門「野森動物學校」推出雙園串聯活動，更多活動資訊可關注「壽山動物園」及「野森動物學校」臉書。

水豚家族人氣高。（壽山動物園提供）

狐獴家族也頗受歡迎。（壽山動物園提供）

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