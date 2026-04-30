因應五一連假台24線屏東霧台車潮 警方加強疏導、違規取締

位台24線上、前往屏東縣霧台鄉霧台、神山部落必經的谷川大橋，相當壯觀美麗。（記者羅欣貞攝）

五一勞動節連假明天即將展開，預計將有大批遊客湧入屏北山區，屏縣里港警分局今（30）日宣布，將針對九如、里港、高樹、鹽埔、三地門及霧台等六鄉鎮規劃疏導勤務，特別針對熱門景點「霧台神山部落」，警方將部署專責警力，確保台24線及部落周邊交通順暢，籲請用路人配合。

霧台鄉神山部落以壯麗的谷川大橋、特色愛玉及原民風味餐聞名，是連假期間遊客的首選目的地，由於神山部落巷弄較窄且停車空間有限，里港警分局預估連假期間將出現尖峰車潮，警方除將在台24線重要路口指引車流外，也將隨時監控神山部落停車場飽和狀況，並透過三德檢查哨與電子看板（CMS）即時發布路況資訊，建議前往神山及霧台部落的遊客，盡量提早於上午出發，並依序停放車輛，嚴禁在狹窄路段違規停車，以免造成交通癱瘓。

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里港警分局分局長邱逸樵表示，台24線山勢蜿蜒且坡度較大，部分易肇事路段速限僅為30公里，因春季山區午後易起濃霧，請用路人務必全程開啟頭燈，保持安全車距，並嚴禁跨越雙黃線超車或於彎道處壓車。警方將在專案期間加強執法，杜絕各類危險駕駛行為，守護山區部落的用路品質。

因應五一連假，里港警將加強台24線交通疏導。（資料照，圖由屏縣里港警分局提供）

因應五一連假，里港警將加強台24線交通疏導，圖為前往霧台鄉必經的三德檢查所 。（資料照，圖由屏縣里港警分局提供）

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