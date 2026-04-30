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    首頁 > 生活

    挺農友！竹縣竹東鎮農機補助26台 最高可領1萬元

    2026/04/30 08:58 記者廖雪茹／新竹報導
    竹東鎮公所啟動「115年度補助農民購置農業機械實施計畫」。（竹東鎮公所提供）

    竹東鎮公所啟動「115年度補助農民購置農業機械實施計畫」。（竹東鎮公所提供）

    新竹縣竹東鎮長郭遠彰表示，為了體恤竹東農友辛勞，並積極推動智慧農業轉型，公所啟動「115年度補助農民購置農業機械實施計畫」，針對中耕管理機、動力噴霧機、割草機等常用農機提供限量購機補貼，最高補助金額1萬元，即日起到5月21日止，請有需求的農友備妥資料親至農經課臨櫃辦理。

    「工欲善其事，必先利其器！」郭遠彰表示，竹東鎮擁有豐富的農產資源，但隨著農業勞動力高齡化，引進效率更高、更輕便的農業機械勢在必行。此次計畫是鎮公所團隊經過實地訪視與需求評估後匡列的專案預算，期讓農友「買得起、用得好、收成多」。

    竹東鎮公所公告的補助機種、數量及金額如下：中耕管理機（限量4臺）：不限形式、每臺補助上限1萬元，背負或定置式動力噴霧機或背負式動力施肥機（限量10臺）：每臺補助上限4000元，引擎背負式或手推式割草機或鏈鋸（限量10臺）：每臺補助上限3000元，充電背負式割草機（限量2臺）：每臺補助上限5000元。

    竹東鎮公所表示，本案補助對象為設籍竹東鎮並從事農業生產的自然人，在竹東鎮持有農業用地面積達0.1公頃以上者；同一戶以申請1項1台農機為限，且去年度未申請本所農業機械補助。若申請人數超過預定數量，公所將秉持公平、公正、公開原則，辦理公開抽籤決定補助順序。

    申請資料：（一）申請書、身份證、印章、戶籍謄本（3個月內）及土地謄本（1個月內）或非土地所有人時請提供代耕同意書、375租約等文件。（二）購買農機開立之統一發票或免用統一發票收據正本（日期限115年1月1日起，購買時請廠商提供農機出廠證明），若無出廠證明，請於統一發票或免用統一發票收據正本內註明上項資料。（三）受補助農機照片2張。

    公所也請農友注意，以上申請之各該農機購買應為新品，但不限定廠商、廠牌。農機補助金額依計畫公告補助機種、數量及金額為上限，採購金額應為受補助金額3倍（含）以上。

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