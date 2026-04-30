呼應國際星戰日 屏東演武場月球觀測5/1登場 免費參加

「星際漫步 月球觀測」街頭天文活動將進行星空攝影教學。（圖由屏東縣政府提供）

相當受到縣民歡迎的屏東街頭天文又來了，屏東縣政府與屏東縣天文協會合作，將於明（5月1日）晚7點30分至9點30分，在屏東市歷史地標－屏東演武場舉辦「星際漫步 月球觀測」活動，適逢滿月，加上呼應5月4日「國際星戰日（Star Wars Day）」，內容結合科幻熱潮與真實觀測體驗，民眾可自由前往參加，感受一場跨越銀河的星際之旅。

屏東縣府交通旅遊處表示，每年5月4日為全球星戰迷的重要節日，源自經典台詞「May the Force be with you」的諧音。本次活動特別選在星戰日前夕舉辦，結合屏東低光害環境優勢，將天文觀測帶入城市場域，讓民眾在熟悉的生活空間中，重新發現仰望星空的樂趣，打造兼具科學教育與觀光魅力的夜間體驗。

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為了讓參與民眾獲得最震撼的視覺感受，屏東縣天文協會將於現場提供專業級觀測支援，並由屏東星空大使施世治專業導覽，解析當晚滿月特色，帶領民眾認識月球地形與星象知識，同時穿插星空神話故事與互動有獎徵答，提升參與趣味。現場設置多組高倍率天文望遠鏡，讓民眾近距離觀測月球環形山與寧靜海等壯麗景觀。此外，活動導入「星空攝星儀」設備，由專業人員指導民眾使用手機拍攝月球影像，留下專屬於屏東夜空的珍貴畫面。

縣府表示，本次活動採免費自由參加，無需事先報名，歡迎天文愛好者及親子家庭踴躍參與，共同感受歷史場域與星空觀測交織的獨特魅力。訊息可至屏東縣政府交通旅遊處官網、屏東GO好玩官方臉書查詢。

「星際漫步 月球觀測」活動海報。（屏東縣政府提供）

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