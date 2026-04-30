北市「潛力新創陪伴式輔導計畫」啟動 重量級業師提供一對一深度輔導

台北市產業發展局表示，今年度「潛力新創陪伴式輔導計畫」正式啟動，報名從即日起至5月25日，預計錄取15案。（北市產發局提供）

面對全球化競爭與劇變的市場環境，新創企業需具備更強韌的經營底蘊才能突破成長瓶頸。台北市產業發展局表示，今年度「潛力新創陪伴式輔導計畫」啟動，報名日期從即日起至5月25日，預計錄取15案；該計畫透過業師一對一深度陪伴，協助新創解決營運痛點，並主動串接市府與產業資源，今年更首度規劃「潛力新創交流聚會」增進跨業經驗分享。

產發局指出，計畫特別邀請深耕新創圈之資深專家，包含LINE前台灣總經理陶韻智、台安傑董事長簡丹、中華投資副總經理葉向榮、悅智全球顧問總經理游森楨、及美國安卓樂資本董事長林家振等眾多業師，提供團隊具備前瞻性與落地性的經營對策。

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輔導內容涵蓋「品牌行銷、資金籌集、國際市場、營運管理、AI數位發展、消費洞察談判」等六大專業領域，依據團隊實際需求對接，提供每案最高6次、每次2小時的一對一深度輔導，以協助團隊精確診斷營運現狀突破管理困境。除了專業的深度輔導，本年度更首度規劃「潛力新創交流聚會」，建立新創團隊間的橫向聯繫橋樑，增進跨業經驗分享與同儕互動，活動安排實務專題對談，邀請資深顧問擔任與談者進行第一手市場觀察分享。

產業局表示，今年度計畫中深度整合各項創業配套，入選團隊除享有專屬輔導與新創交流聚會外，更可優先獲得台北市政府各項專業培訓課程、交流活動，並於Meet Taipei參展與媒體曝光等對接機會，助力團隊拓展合作網絡，並會持續進行為期三年的成效追蹤，落實長期陪伴團隊穩健茁壯。

本期「潛力新創陪伴式輔導計畫」預計錄取15案，報名時間自即日起至115年5月25日中午12時止。有意願的團隊請至「創業台北」官網填寫表單並繳交申請簡報。

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