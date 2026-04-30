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    首頁 > 生活

    鼓勵藝術創作 屏東獎徵件起跑 總獎金100萬元

    2026/04/30 08:19 記者羅欣貞／屏東報導
    「屏東獎」提供創作者展現作品的平台，縣府邀請熱愛藝術創作者踴躍報名參賽。（圖由屏東縣政府提供）

    「屏東獎」提供創作者展現作品的平台，縣府邀請熱愛藝術創作者踴躍報名參賽。（圖由屏東縣政府提供）

    鼓勵藝術創作、發掘優秀人才，屏東縣政府舉辦「2026屏東獎」徵件活動，即日起至5月29日下午5時受理報名，縣府歡迎全國熱愛藝術創作者把握時間踴躍投件，共同參與年度藝術盛事。

    屏東縣府文化處表示，每年屏東獎吸引眾多參賽者角逐，今年總獎金提高至新台幣100萬元，期鼓勵更多優秀創作者參與。競賽分為「平面類」與「立體類」兩大類，涵蓋水彩、油畫、版畫、平面複合媒材、粉彩、壓克力，以及雕塑、工藝、空間裝置、綜合造型等多元創作形式，展現當代藝術多樣面貌。

    「屏東獎」首獎平面類與立體類各遴選1名，得主可獲頒獎座及獎金25萬元，並由文化處典藏作品。另包括第2名、第3名及優選、入選等多項獎勵，透過屏東獎的辦理，不但提供創作者展現作品的平台，也持續累積在地藝術能量，讓更多優秀作品被看見。凡入選以上得獎者，除獲頒獎項外，也將致贈當屆專輯，留下創作成果紀錄。

    2026屏東獎分初審、複審兩階段進行，徵件簡章及與詳細資訊可上屏東縣政府文化處官網查詢，初審採線上報名方式。

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