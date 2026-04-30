嘉義縣推雙語微旅行 學童探索糖業與藝文寶藏

嘉義縣「尋寶列車」雙語微旅行師生到永慶高中看展覽。（嘉義縣政府提供）

為強化國小學童英語溝通力，落實「愛鄉土、接國際」願景，嘉義縣政府今年與「財團法人大眾教育基金會」攜手舉辦「尋寶列車 （Treasure Train） 雙語微旅行」，結合台灣早期糖業生活體驗，帶領學子搭乘五分車前往故宮南院，展開深度「社區英語踏查」。

114學年度首發列車於日前啟航，參加首發團的松山國小、興中國小及仁和國小師生先抵達永慶高中參觀「簡吉紀念展」，隨後前往蒜頭糖廠，體驗糖鐵五分車延駛至故宮南院站的旅程，114學年度預計有8梯次，涵蓋嘉義縣內18所學校、329位師生共同參與。

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縣府教育處長李美華指出，雙語微旅行透過實地走讀家鄉地景，讓學童感受先人農業耕耘的辛勞及文化美感，並致力提供情境式學習環境，落實聽說讀寫能力的具體實踐。

李美華說，雙語微旅行課程介紹台灣農民運動史，導覽農民運動展，再到蒜頭糖廠，乘坐延駛至故宮南院的五分車，穿梭在傳統與古珍寶物間，透過分組活動，培養團隊合作默契，藉由動態競賽活動，深化課程主題並激發學生學習動機。

英語教育資源中心召集人、永慶高中校長郭春松表示，大眾教育基金會簡明仁董事長傳承其岳父台塑集團創辦人王永慶對嘉義鄉土的深厚情感，持續挹注資源支持教育，讓學童了解家鄉歷史；參與師生表示，將英語融入旅遊踏查中，可讓學習變得有趣，更成功將知識轉化為實踐力。

雙語微旅行融入英語教學。（嘉義縣政府提供）

師生到故宮南院參觀。（嘉義縣政府提供）

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