他PO飯店監視畫面稱「房間隨便我看超爽」新北北海洲際：已報警

有男子自稱是某間五星級酒店的員工，他還PO出與大量監視器同框的自拍照，並稱「1晚1萬多塊的房間隨便我看超爽」，讓網友紛紛怒批「你們監視器畫面允許被這樣公開嗎？ 」、「房間內也有監視器？」（圖擷自threads）

首次上稿：08:50

更新時間：12:20（新增酒店聲明）

在社群有網友發文質疑，一名自稱是「新北北海洲際」飯店的員工PO出與大量監視器同框的自拍照，並稱「1晚1萬多塊的房間隨便我看超爽」，讓網友紛紛怒批「你們監視器畫面允許被這樣公開嗎？ 」、「房間內也有監視器？」，在網路炎上後他雖將貼文刪除，但查看GOOGLE評論可看到，仍有網友持續到該飯店留下負評。

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對此業者也發出聲明，強調對此高度重視，並指該名保全人員已嚴重違反保護客戶隱私與資訊安全之理念，對於事件引發的擔憂也深表歉意。酒店也提到，第一時間已停止該員所有工作權限，並要求刪除所有相關內容，也主動向主管機關、金山分局提出通報，後續將持續配合調查與釐清事實。

一名男子在社群PO出與大量監視器同框的自拍照，並稱「現在在五星級飯店上班，哈哈1晚1萬多塊的房間隨便我看超爽，不過台灣住宿真的很貴，我有那個錢我也不花錢住」。有網友留言質疑，這名男子還一度稱「我知道同事有跟我說千萬不能上傳，但我想說只是分享我的工作日常，我也沒惡意批評飯店，然後我拍的中控室監視畫面是半夜了，也沒拍到任何客人」、「這樣我還是犯法，會被飯店懲處嗎？」

針對網友質疑「不會怕幹嘛刪文？看來是個搞不太清楚自己職責的安管」，這名男子還稱「這有什麼好怕的，因為我也是第一次做這種工作，也做沒幾天，然後也被主管發現了當然刪文啊」、「我確實是搞不清楚狀況的安管，我也知道自己做錯了，當然Po也沒惡意，想說單純分享自己工作日常，然後等明天，大不了就被告被炒魷魚，但經過這次學到教訓就不會有以後再犯的問題」。

雖然男子將貼文刪除，但相關內容已被網友備份，網友除了留言tag「新北北海洲際酒店」，也紛紛留言批評「酒店的素質這麼差嗎⋯⋯」、「看監視器而已也能讓他超爽」、「飯店業現在這麼不挑人了嗎？而且領帶也沒打好…」、「這是真的嗎，住你們的飯店會被你們的人員隨便看到爽嗎？這是被允許的嗎？」、「身為一個飯店從業人員…竟然會把這些畫面發上網！！實在太誇張了吧⋯⋯」、「那個監視器是在房間裡面嗎？如果不是的話這人不就是在污衊品牌形象」、「這是很基礎的職業道德，真的有在好好培訓嗎」、「這安管是嚴重的資安漏洞耶，不敢住了！」

查看GOOGLE評論也可看到，有些網友也對飯店留下負評，質疑「會隨便公佈監視器畫面，很可怕，很沒隱私」、「希望能解釋一下一萬多的房間隨他看是什麼意思？房間內有針孔嗎？」、「安全人員公開監控中心畫面違反安全管理規定，相關人員應該免職」。

對此酒店也發出聲明，強調對此高度重視，並指該名保全人員已嚴重違反保護客戶隱私與資訊安全之理念，對於事件引發的擔憂也深表歉意。酒店也提到，已向主管機關、金山分局提出通報，後續將持續配合調查與釐清事實。（業者提供）

針對網友質疑「不會怕幹嘛刪文？看來是個搞不太清楚自己職責的安管」，這名男子還稱「這有什麼好怕的，因為我也是第一次做這種工作，也做沒幾天，然後也被主管發現了當然刪文啊」。（圖擷自threads）

有男子自稱是某間五星級酒店的員工，他還PO出與大量監視器同框的自拍照，並稱「1晚1萬多塊的房間隨便我看超爽」，讓網友紛紛怒批「你們監視器畫面允許被這樣公開嗎？ 」、「房間內也有監視器？」（圖擷自threads）

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