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    首頁 > 生活

    財劃法修法地方財源增加 教育部國教預算減138億

    2026/04/30 07:47 記者林曉雲／台北報導
    財劃法修法上路，地方財源大增，教育部今年的學前及國民教育預算因此減少138億元。（記者林曉雲攝）

    財劃法修法上路，地方財源大增，教育部今年的學前及國民教育預算因此減少138億元。（記者林曉雲攝）

    立法院教育委員會今（30）日上午將審查教育部今（2026）年度預算，整體規模達3472億元，較去年減少79億元、約減2％，其中，受到財政收支劃分法修改影響，地方財源大增，學前及國教預算減少138億元、約減8％，高等教育預算則逆勢成長至1347億元，增加22億元、約增2％。

    教育部今年主管預算為2659億元，另含一般性補助款813億元，整體雖小幅減少，但內部結構出現明顯調整，其中學前及國教經費為1546億元，較前一年減少138億元、減幅約8％，為變動最大項目。

    教育部說明，國教預算下降主因在於財政收支劃分法修正，地方政府整體財源增加約4165億元，多項原由中央負擔的經費改由地方支應，包括0至6歲育兒政策，中央仍負擔600.07億元，但88.54億元改由地方負擔；高中以下學校電價補貼約34.01億元改由地方負擔；國小教師員額編制經費有13.77億元轉由地方支應；以及學生輔導與諮商人力約12.99億元亦改由地方負擔。政策面則持續推動雙語教育，新增高中以下學校雙語生活化計畫18.84億元。

    相較之下，高等教育預算逆勢成長至1347億元，較去年增加22億元，主要用於提升教研人員待遇、推動大專雙語學習及補助校舍整建與醫療體系建設。

    此外，資訊及科技教育預算亦成長至81.5億元，增加10.2億元、約增14％，聚焦AI學習系統與數位基礎建設；終身教育預算則達93.9億元，增加16.7億元、約增22％，投入公共圖書館建設與服務升級等。青年發展預算降至8.6億元，減幅達54％，教育部表示，其中青年海外圓夢計畫減9.87億元，主要是今年由國發基金支應20億元。而退休撫卹給付預算288億元，增加16億元、約增6％。

    另，教育部主管公共建設計畫今年度編列69.54億元，較去年增加18.8億元，其中以高等教育建設占最大宗，編列40.81億元，較去年大幅增加19.48億元，包含陽明交通大學附設醫院第二期擴建、國家重點領域校際研教園區、台大醫院新竹生醫園區分院、成功大學醫院高齡醫療及沙崙醫療園區等多項重大工程，顯示政府持續強化醫療與高教研究量能。

    公共建設在學前及國教的預算為7.68億元，主要投入無人載具產業發展統籌型計畫（高中以下學校），並配合校舍新建工程調整。

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