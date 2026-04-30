04/30 各報重點新聞一覽

立法院長韓國瑜支持軍購案，國民黨副主席季麟連（右）昨在中常會砲轟韓「賣黨求榮」，坐在一旁的傅崐萁連忙拉著季麟連的手，要他別再講。（記者張嘉明攝）

自由時報

韓國瑜挺軍購 國民黨鄭中央嗆開除 副主席季麟連中常會開砲 批韓賣黨求榮

立法院長韓國瑜多次呼籲盡速處理國防特別條例草案，並私下支持八千億元軍購版本，國民黨副主席季麟連昨天公開在中常會痛批，他不相信韓國瑜「賣黨求榮」，但如果有此事，他一定大義滅親，建議開除韓國瑜黨籍。韓則回應「老牛自知夕陽晚，靜默無聲自奮蹄」，他此生所行，無愧於國家，無愧於人民，無愧於職責，無愧於黨，亦無愧於心。

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假冒美知名航太學者 長達5年 中國工程師竊國防軟體 FBI通緝

美國國家航太總署（NASA）近日揭露一起重大國防安全事件，一名受僱於中國航空工業集團（AVIC）的卅九歲中國籍工程師吳淞（Song Wu），在長達近五年的時間裡，涉嫌冒充美國知名航太學者，成功誘騙美國政府雇員與頂尖大學研究人員，提供可用於研發先進飛彈及武器系統的敏感國防軟體。目前美國聯邦法院已對在逃的吳淞發布逮捕令。

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累犯跟騷 竟重傷女生外婆、里長 跟騷2年下手傷人 檢方聲請預防性羈押

新北市蘆洲區廿八日發生震驚地方的跟蹤傷人案，四十一歲性騷擾、跟騷累犯游姓男子長達二年跟蹤十八歲李姓女高中生，當天下午四時許再度尾隨她回到社區大門，李女嚇得打電話求救，七十二歲外婆與信義里長郭騰芳先後出面制止，卻遭游嫌痛毆至頭破血流。最終在見義勇為的鄰居、路人及趕抵的警力聯手下，成功壓制游嫌，依跟騷法及重傷害等罪嫌送辦，檢方已聲請預防性羈押。

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聯合報

國民黨軍購之亂 季麟連轟韓國瑜 韓5個無愧自比老牛

軍購特別條例草案還在立法院協商中，國民黨立院黨團昨中午召開黨團大會，兩派意見拉扯；國民黨副主席季麟連下午在中常會中連說重話，呼籲全黨力挺黨版草案，說不相信立法院長韓國瑜「會做出賣黨求榮的事」，若有，黃復興就建請開除韓黨籍。這番發言讓黨內衝突搬上檯面。

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台股發燒 陳時中提證交稅挹注健保

健保財務嚴峻，行政院政務委員陳時中昨建議仿效菸捐模式，提撥千分之三「證券交易稅」的一部分挹注健保，如有百分之五十，估算確保未來健保約廿年財務平衡。但此提議遭到財稅學者質疑，民團則擔憂此舉恐讓健保「看天吃飯」。

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中國時報

副主席轟韓 軍購案藍掀風暴

國防特別預算條例金額應訂多少？國民黨爆發內訌！國民黨立院黨團29日中午召開黨團大會，青壯派立委原以為「8000億」版可定案，未料黨中央逆襲致電藍委踩死「3800億＋N」，以致未達共識，擇日再議。隨後在國民黨中常會，軍系副主席季麟連突然發難，抨擊支持「8000億」版本的立法院長韓國瑜「若賣黨求榮，將建請開除其黨籍」，引發議論。黨主席鄭麗文事後趕緊致電韓國瑜，強調季麟連談話為個人立場，不代表黨中央態度。

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上海赴金馬旅遊 陸主動開放

大陸加快推進兩岸觀光交流鬆綁。上海與福建29日同步公告，即日起開放上海居民赴金門、馬祖團隊與個人旅遊，距離上海踩線團抵金門考察僅2天即宣布實施。大陸國台辦表示樂見踩線交流成果，呼籲台灣方面順應民意恢復正常往來。陸委會表示，會依相關規定受理申請案。上海踩線團27日才抵達金門，參訪金門大橋、水頭聚落等景點，並與當地業者座談，行程結束後官方隨即公布開放措施。上海市旅遊行業協會踩線團員直言是「好的信號！」

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受僱於中國航空工業集團的39歲中國籍工程師吳淞，涉嫌冒充美國知名航太學者，成功誘騙敏感國防軟體，美聯邦調查局（FBI）發布通緝令。（取自美聯邦調查局官網）

蘆洲跟騷累犯已犯8件，28日更打傷女學生外婆、信義里長郭騰芳﹛坐者），新北市議員李翁月娥﹛左）昨陪同受傷里長，要求相關單位強制介入。（記者吳仁捷攝）

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