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    首頁 > 生活

    獨家》成大學生會選舉提生理假政見 校長沈孟儒表態支持

    2026/04/30 06:20 記者洪瑞琴／台南報導
    成大校長沈孟儒是婦產科醫師出身，公開表態支持學生會爭取學生生理假。（記者洪瑞琴攝）

    成大校長沈孟儒是婦產科醫師出身，公開表態支持學生會爭取學生生理假。（記者洪瑞琴攝）

    國立成功大學學生會長這次選舉兩組候選人不約而同提出「生理假」政見，獲得校長沈孟儒正面回應與支持。沈孟儒以婦產科醫師30多年臨床經驗背書，從醫學角度闡釋月經周期與經痛對女性學習與工作的實質影響，並主張「每月兩次、每次1天」的合理生理假制度，盼成大成為全國大專院校性別友善政策的領航者。

    沈孟儒從婦產科醫學專業角度指出，女性月經周期正常約介於21至35天，在發育期少女可達21至45天，月經帶來的生理疼痛與身心不適，對女性在求學及職場上造成實質困擾。基於醫學實證與實務考量，明確支持「每月兩次生理假、每次1天為原則」的制度設計。

    沈孟儒進一步指出，月經周期的身體不適特別是經痛，難以被男性感同身受。在過去父權社會氛圍下，女性身體經驗較少獲得重視與發聲空間，如今學生願意在公共議題中提出具體主張，展現值得肯定的進步。校方樂見學生勇於倡議性別友善政策，並承諾將全力支持相關制度的討論與推動。

    談及自身專業背景，沈孟儒幽默表示，他從事婦產科臨床工作30多年，處理各類女性生理期相關問題經驗豐富，「最清楚不過了，可以同理女性的遭遇」。這番話不僅拉近與學生的距離，更兼具科學理性與人文關懷，為成大校園吹起性別友善新風。

    教育部現行規定，女性學生每月得請生理假1日，無需出示證明。成大學生會選戰，候選人皆關注女性健康權益。話題性高的成大醫學生楊承叡與另位搭檔參選的政治3年級生陳彥馨提出推動多日生理假；另組候選人生物科技系1年級生邱祐仁與工業資訊管理系1年級生劉啟曆，競選政見爭取⽣理假延⻑⾄每⽉3天。

    邱祐仁、劉啟曆競選政見爭取⽣理假延⻑⾄每⽉3天。（擷取自IG帳號＠ncku_su_candidate）

    邱祐仁、劉啟曆競選政見爭取⽣理假延⻑⾄每⽉3天。（擷取自IG帳號＠ncku_su_candidate）

    楊承叡、陳彥馨競選政見推動研議多日生理假。（圖擷取自楊承叡IG）

    楊承叡、陳彥馨競選政見推動研議多日生理假。（圖擷取自楊承叡IG）

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